حل مشکلات کیش به دور از رفتارهای نمایشی و احساسی محقق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهدی کشاورز در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف کیش که با حضور نصرالله ابراهیمی سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد، گفت: ضمن ایجاد تعامل سازنده میان سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی تلاش بر این بود در دوران مدیریت هفت ماهه خود مشکلات را به صورت اساسی پیگیری کنیم و رفتار نمایشی و احساسی نداشته باشیم.

کشاورز گفت: با برگزاری نشست های متعدد با اصناف، حل مشکلات و دغدغه های اصلی فعالان اقتصادی در راستای رونق این جزیره در دستور کار قرار گرفته و به طور حتم با جدیت تمام این مهم پیگیری می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر این که حال این روزهای کیش خوب نیست، گفت: در چار چوب قانون و در حیطه اختیارات خود تمام تلاش خود را برای پیشرفت و اعتلای جزیره کیش به کار گرفته ایم.

کشاورز در پایان ضمن اشاره به شایعات مربوط به استعفاء خود تصریح کرد: تا زمانی که ماموریت من در جزیره کیش تمام نشده حضور دارم و استعفا نمی دهم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: پرونده هایی تعیین تکلیف شده اند که برخی از آن ها تا چند سال راکد بوده و رسیدگی نشده بودند.

پیش از صبحت های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف به بیان مشکلات در جزیره کیش پرداختند که گزیده سخنان بیان شده در خصوص مشکلات می توان به عدم ثبات مدیریتی، مشکلات پروازها، بازگشت مدیریت شرکت هواپیمایی کیش به سازمان منطقه آزاد کیش، واردات خودرو، افزایش اجاره بهای مسکن و اجرا نشدن قانون مناطق آزاد بود.