به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در حاشیه نشست هیات دولت در برخی از رسانه ها اظهارات وزیر ارتباطات درباره فیلتر شکن‌ها به غیر قانونی بودن استفاده از وی‌پی‌ان تفسیر شده بود که صحیح نیست.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز پس از برگزاری جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص دلیل عدم برخورد با فیلترشکن فروشان، گفت: فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن غیرمجاز است ولی نسبت به آن جرم انگاری نشده است.

به گفته وی، اکنون تلاش هایی صورت می گیرد که فروش این ابزارها علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انگاری شود.