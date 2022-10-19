یک ایرانی به عنوان مدرس بین المللی مربیگری بسکتبال برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، صفاعلی کمالیان از چهره های شاخص بسکتبال ایران، بازیکن و مربی سابق تیم ملی بسکتبال اواخر مردادماه در دوره تربیت مدرس بین المللی که زیر نظر فدراسیون جهانی بسکتبال و انجمن جهانی مربیان بسکتبال در ساحل عاج برگزار شد حضور یافت.

در این دوره ۱۷ نفر از کشورهای مختلف حضور داشتند که صفاعلی کمالیان با موفقیت به عنوان مدرس بین المللی بسکتبال پذیرفته و معرفی شد.

صفاعلی کمالیان پیش از این در سال ۲۰۰۷ نیز در دوره و آزمون های مدرس بین المللی پذیرفته شده بود که پس از تغییر محتوا و شکل دوره‌های آموزشی مربیان توسط فیبا، با شرکت در دوره‌ی جدید مجددا به عنوان مدرس بین المللی مربیگری بسکتبال معرفی شد.

صفاعلی کمالیان به عنوان اولین مدرس بین المللی مربیگری بسکتبال ایران محسوب می شود.