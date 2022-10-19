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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۳۷

فردا در معراج شهدا برگزار می‌شود؛

مراسم وداع با شهید مدافع حرمی که پس از شش سال شناسایی شد

مراسم وداع با شهید مدافع حرمی که پس از شش سال شناسایی شد

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید تازه شناسایی شده «شهید مدافع حرم امید اکبری» از شهدای لشکر فاطمیون فردا پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح در حسینیه معراج شهدای تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ۶ سال، پیکر مطهر «شهید مدافع حرم امید اکبری» از شهدای لشکر فاطمیون، کشف و شناسایی شد.

«شهید مدافع حرم امید اکبری» از رزمندگان افغانستانی بود که در سال ۱۳۹۵ در دفاع از حرم حضرت زینب سلام‌الله‌علیها و درگیری با گروهک‌های تروریستی تکفیری و داعش در شامات به شهادت رسید و پیکر مطهرش در منطقه بر جای ماند.

در جریان عملیات‌های اخیر تفحص شهدا در سوریه، پیکر مطهر شهید اکبری کشف و از طریق انجام آزمایش DNA شناسایی گردیده است.

مراسم وداع با پیکر این شهید، فردا پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح در حسینیه معراج شهدای تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 5612646

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