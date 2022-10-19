مراسم وداع با شهید مدافع حرمی که پس از شش سال شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ۶ سال، پیکر مطهر «شهید مدافع حرم امید اکبری» از شهدای لشکر فاطمیون، کشف و شناسایی شد.

«شهید مدافع حرم امید اکبری» از رزمندگان افغانستانی بود که در سال ۱۳۹۵ در دفاع از حرم حضرت زینب سلام‌الله‌علیها و درگیری با گروهک‌های تروریستی تکفیری و داعش در شامات به شهادت رسید و پیکر مطهرش در منطقه بر جای ماند.

در جریان عملیات‌های اخیر تفحص شهدا در سوریه، پیکر مطهر شهید اکبری کشف و از طریق انجام آزمایش DNA شناسایی گردیده است.

مراسم وداع با پیکر این شهید، فردا پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح در حسینیه معراج شهدای تهران برگزار می‌شود.