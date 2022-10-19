کشف ۱۰ تن کود شیمیایی قاچاق در شهرستان قیر و کارزین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قربانعلی روستا، گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در یکی از انبارهای شهرستان قیر وکارزین، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن انبار ۱۰ تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

فرمانده انتظامی قیر وکارزین با بیان اینکه ارزش کودهای مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: پرونده تشکیل و با هماهنگی مرجع قضائی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.