شورای فدراسیون روسیه فرمان امروز «پوتین» را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شورای فدراسیون روسیه امروز چهارشنبه به اتفاق آراء دستور صادره از سوی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور مبنی بر برقراری حکومت نظامی در ۴ منطقه جدید روسیه را تصویب کرد.

در همین ارتباط، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه ساعاتی پیش در نشست شورای امنیت ملی این کشور اعلام کرد که فرمان اعلام حکومت نظامی در ۴ منطقه که به‌تازگی به این کشور الحاق شدند، را امضا کرده است.

پوتین در این‌ باره گفت: فرمان اعلام حکومت نظامی در مناطق خرسون و زاپروژیا و همچنین جمهوری‌ های دونتسک و لوهانسک امضا شده و برای تأمین امنیت این مناطق، قدرت و اختیارهای لازم به سران این مناطق داده شده است.

رئیس‌ جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود درباره جنگ اوکراین گفت: رژیم کی‌یف تمایلی به گفت‌وگو ندارد و همچنان با استفاده از روش‌های تروریستی به گلوله‌باران مناطق تحت کنترل روسیه ادامه می‌دهد. سرویس اطلاعات ویژه اوکراین، طرح انفجار در پل کریمه را سازماندهی کرد.

وی همچنین افزود: از آنجایی که ما در حال تلاش برای محافظت از مردم و آینده‌مان هستیم، همه سربازها و نظامیان ما باید به تجهیزات لازم مجهز شوند.

همه پرسی برای پیوستن ۴ منطقه لوهانسک، دونتسک، زاپروژیا و خرسون در شرق اوکراین به روسیه اوایل مهر برگزار شد و پس از رأی موافق اکثریت شرکت‌ کنندگان در این همه پرسی، مناطق مذکور درخواست رسمی خود را برای پیوستن به روسیه ارائه کردند و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز در حکمی رسماً این مناطق را به خاک روسیه الحاق کرد.

اوکراین و کشورهای غربی این همه‌پرسی را «ساختگی و نامشروع» خوانده‌اند. الحاق این مناطق به روسیه بدان معنا است که مسکو ناحیه‌ای به وسعت کشور پرتغال را به قلمرو خود اضافه کرده است.