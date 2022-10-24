به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «پاییز آمد» خاطرات فخرالسادات موسوی همسر سردار شهید احمد یوسفی نوشته گلستان جعفریان امروز دوشنبه دوم آبان ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

جعفریان در سال ۱۳۵۲ در مشهد متولد شد و ساکن شهر کرج است. او تحصیلاتش را تا مقطع کارشناسی الهیات (گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی) ادامه داده است و کار تألیف را با کتاب «چنده لا تا جنگ است» آغاز کرد. جعفریان به مدت ۲ سال معاون پژوهش دانشگاه علوم انتظامی بوده و با روزنامه‌های قدس و خراسان، دو هفته نامه کمان (دفتر ادبیات و هنر)، مؤسسه روایت فتح (بخش تحقیق)، بسیج جامعه پزشکی و ماهنامه سوره همکاری داشته است.

در معرفی کتاب «پاییز آمد» می‌خوانیم:

«سی و پنج سال می‌گذرد؛ اما هنوز پاییز که می‌آید نمی دانم از آتش مهری که بر جانم انداخته غمگین باشم یا مسرور. به برگ‌های زیبا و رنگارنگ می نگرم؛ با من سخت می‌گویند: زیبایی مرگ ما از زیبایی زندگی ماست...

آری پاییز برای من بغضی تمام نشدنی دارد. تب و لرزی است که حس آشنایش گرما بخش وجود من است. هنوز و همیشه نگاهم شور دیدنش را می‌ریزد و مرا بر دوست داشتنی ترین دوراهی ماندن و رفتن رها می‌کند.

اصلاً پاییز بهار من است، وقتی شکوفه می‌زند زخم‌های دلم در خزان فصل‌ها...

او به من آموخت هر آمدنی رفتنی دارد؛ اما زیبا رفتن کار پاییز است و…»

نشست نقد و بررسی کتاب «پاییز آمد» با حضور گلستان جعفریان به عنوان نویسنده کتاب و سمیه جمالی به عنوان منتقد از ساعت ۱۴ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

این کتاب در ۲۴۰ صفحه با شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه و قیمت ۶۰ هزارتومان توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.