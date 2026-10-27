به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در ادامه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با گروهک‌های معاند و عاملان شهادت دو مأمور انتظامی، شهید نظام دست‌گشاده و شهید امیرحسین قاسمی، چندین منزل در شهرستان بمپور مورد بازرسی قرار گرفت.

در جریان این عملیات مشترک با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل اطلاعات استان، ۶ نفر از افراد مرتبط با گروهک دستگیر شدند.

کشف سلاح و مهمات جنگی در عملیات مشترک

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان، در این عملیات سه قبضه سلاح کلاشینکف، ۶ تیغه خشاب و ۱۷۲ فشنگ جنگی و همچنین یک قبضه کلت کمری به همراه یک تیغه خشاب کشف و ضبط شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان تأکید کرد: شناسایی و دستگیری عوامل مخل امنیت عمومی با هماهنگی و هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای انتظامی و امنیتی ادامه دارد و برخورد قانونی با عوامل ناامنی و گروهک‌های معاند با هدف تأمین امنیت پایدار مردم دنبال می‌شود.