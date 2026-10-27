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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

آغاز نظارت بر اجرای یک سند مهم پولی و مالی

آغاز نظارت بر اجرای یک سند مهم پولی و مالی

نخستین جلسه کمیته نظارتی سند «به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، نخستین جلسه کمیته نظارتی سند «به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی» که مصوب یکصدوهشتادوهشتمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است، با هدف بررسی ابعاد اجرایی سند، پایش تکالیف دستگاه‌های متولی و ایجاد هماهنگی‌های فرابخشی برگزار شد.

در این نشست نمایندگان کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و نمایندگان ارشد دستگاه‌های متولی و همکار؛ شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشتند.

در این جلسه، ضمن مروری بر اهداف و الزامات راهبردی این سند در حوزه تنظیم‌گری و توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، ابعاد مأموریتی و تکالیف محوله به هر یک از نهادهای مالی و پولی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان ارکان مختلف حاکمیتی جهت تسهیل نوآوری‌های مالی (فین‌تک)، مدیریت ریسک و صیانت از حقوق کاربران در بستر فضای مجازی تأکید شد.

در پایان، سازوکار نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌ها و تقویم زمانی برگزاری جلسات آتی این کمیته تعیین شد.

کد مطلب 6991330
مهتاب چابوک

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