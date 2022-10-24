زینک نقش محافظتی در مقابل بیماری پارکینسون دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، کارشناسان معتقدند عوامل متعددی در ایجاد بیماری پارکینسون نقش دارند. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که یکی از این عوامل ممکن است تشکیل اجسام لِوی در مغز باشد که توسط خوشه‌هایی از پروتئینی موسوم به آلفا سینوکلئین ایجاد می‌شود.

تحقیقات قبلی نشان داده است که زینک ممکن است تجمع آلفا سینوکلئین را افزایش دهد. هنوز مکانیسم‌های پشت این فرآیند به خوبی درک نشده است.

یک مطالعه جدید که تحت شرایط بیولوژیکی مرتبط انجام شد نشان داد که زینک ممکن است نقش غیرمنتظره‌ای در جلوگیری از تجمع آلفا سینوکلئین با تقویت پروتئین انتقالی به نام آلبومین برای مهار خوشه‌بندی داشته باشد.

این تحقیق بر نیاز به مطالعه مسیرهای بیولوژیکی در شرایطی که ارگانیسم‌های طبیعی را تقلید می‌کند، تاکید دارد.

بیماری پارکینسون وضعیتی است که سیستم عصبی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث ایجاد علائمی از جمله تغییر در حرکت، هماهنگی و عملکرد شناختی می‌شود.

یکی از عوامل کلیدی در ایجاد بیماری پارکینسون، تجمع پروتئینی به نام آلفا سینوکلئین است. تجمع آلفا سینوکلئین منجر به تشکیل اجسام لوی در مغز می‌شود که به طور بالقوه موجب اختلال عملکرد نورون می‌شود.

تحقیقات جدید دانشگاه علم و صنعت ملک عبدالله در عربستان سعودی نشان داد که یون زینک ممکن است توانایی آلبومین را برای جلوگیری از تجمع آلفا سینوکلئین در شرایط خاص افزایش دهد.

این کشف ممکن است بینش بیشتری در مورد فرآیندهای دخیل در ایجاد بیماری پارکینسون ارائه دهد.

«سماح الحرثی»، یکی از نویسندگان مطالعه گفت: «اعتقاد بر این است که پروتئین آلفا سینوکلئین نقش مهمی در ایجاد بیماری پارکینسون دارد. انواع سمی ایجاد شده توسط الیگومریزاسیون و تجمع آلفا سینوکلئین می‌تواند باعث اختلال عملکرد عصبی شود. بنابراین، وجود وضعیت سالم و عملکردی فراوان‌ترین پروتئین در انسان موسوم به آلبومین که در مایع مغزی نخاعی نیز یافت می‌شود، می‌تواند راه‌هایی را به عنوان یک درمان پیشگیرانه ارائه دهد.»

در شرایط غیرفیزیولوژیکی و فیزیولوژیکی، دانشمندان برهمکنش آلفا سینوکلئین با یون‌های زینک، آلفا سینوکلئین با آلبومین و هر سه جز ترکیبی را بررسی کردند.

پس از جمع‌آوری داده‌ها، محققان دریافتند که تجمع و اتصال آلفا سینوکلئین با افزایش غلظت یون‌های زینک سریع‌تر اتفاق می‌افتد.

الحارثی توضیح داد: «نشان داده شده است که یون‌های زینک (Zn۲+) به طور چشمگیری تشکیل فیبریل آمیلوئید آلفا سینوکلئین را در شرایط آزمایشگاهی در یک سیستم ساده دو جزئی تسریع می‌کنند. با این حال، افزودن آلبومین و Zn۲+ و حفظ شرایط فیزیولوژیکی قدرت یونی و دما اثر معکوس داشت و تجمع آلفا سینوکلئین را کاهش داد.»

محققان هشدار می‌دهند که در مورد مصرف مکمل‌های زینک باید مراقب باشیم، زیرا هم کمبود آن و هم مصرف بیش از حد آن ممکن است به پیشرفت بیماری پارکینسون کمک کند.