وزیرخارجه عربستان رئیس هیات سعودی در اجلاس الجزایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، دیوان پادشاهی سعودی شامگاه یکشنبه بیانیه‌ای را در خصوص علت پزشکی که مانع حضور محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در اجلاس سران اتحادیه عرب در الجزایر شده است، صادر کرد.

بر اساس این گزارش، دیوان پادشاهی عربستان اعلام کرد که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را به عنوان رئیس هیأت عربستان در اجلاس سران اتحادیه عرب در الجزایر تعیین کرده بود اما تیم پزشکی وی توصیه کرد که از سفر طولانی مدت و بدون توقف با هواپیما خودداری کند.

این بیانیه می‌افزاید که پادشاه سعودی در پی این موضوع، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان را به عنوان رئیس هیأت اعزامی این کشور در اجلاس الجزایر تعیین نمود.

ریاست جمهوری الجزایر پیش از این در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی در نشست سران کشورهای عربی که قرار است در اول نوامبر در الجزایر برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

در بیانیه ریاست جمهوری الجزایر آمده است که «شاهزاده محمد در تماس تلفنی با عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر از شرکت نکردن در نشست کشورهای عربی ابراز تأسف کرد.»

اشاره بیشتری به جزئیات عدم شرکت بن سلمان در نشست الجزایر نشده بود.

وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز با انتشار بیانیه‌ای گفتگوی تلفنی ولیعهد عربستان با رئیس جمهور الجزایر را تائید کرد، اما اشاره‌ای به عدم حضور بن سلمان در اجلاس الجزایر نکرده بود.

قرار است سران کشورهای عربی برای سی و یکمین اجلاس آتی خود که در تاریخ ۱-۲ نوامبر در الجزایر برگزار می‌شود، تشکیل جلسه دهند. از سوی دیگر، عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری الجزائر از الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان برای حضور در نشست سران کشورهای عربی به عنوان مهمان افتخاری دعوت به عمل آورده است. این دعوت در راستای عرف معمول که به موجب آن برخی شرکای خارجی به عنوان مهمان افتخاری دعوت می‌شوند، انجام شده است.