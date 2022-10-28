ایران کشوری موثر در منطقه است که نمی توان نقش آن را نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالحمید شبیره نماینده الجزایر در اتحادیه عرب از ایران به عنوان یک کشور تاثیرگذار در منطقه یاد کرد.

بر اساس این گزارش، نماینده الجزایر در اتحادیه عرب گفت: ایران و ترکیه کشورهایی تاثیرگذار در منطقه هستند و در زمینه سیاسی و اقتصادی ایفاگر نقش‌هایی هستند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: موضوعات اختلافی وجود دارد که ما نتوانستیم حل کنیم و به نشست مقدماتی وزرای خارجه اتحادیه عرب ارجاع خواهد شد.

شبیره افزود: پیشنهادات جدید برای اصلاح اتحادیه عرب و ارتقای عملکرد آن وجود دارد.

وی ادامه داد: روابط جدید بین سوریه و برخی کشورهای عربی در سطح نمایندگان اتحادیه عرب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

قرار است سران کشورهای عربی برای سی و یکمین اجلاس آتی خود که در تاریخ ۱-۲ نوامبر در الجزایر برگزار می‌شود، تشکیل جلسه دهند. از سوی دیگر، عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری الجزائر از الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان برای حضور در نشست سران کشورهای عربی به عنوان مهمان افتخاری دعوت به عمل آورده است. این دعوت در راستای عرف معمول که به موجب آن برخی شرکای خارجی به عنوان مهمان افتخاری دعوت می‌شوند، انجام شده است.

همچنین با نزدیک شدن به نشست سران کشورهای عربی در الجزائر که در ماه نوامبر برگزار خواهد شد، اختلافی بین کشورها درخصوص حضور اسد یا نماینده او در نشست الجزائر به وجود آمده است. در همین رابطه الجزائر و برخی کشورها از جمله امارات و شاید مصر تمایل به حضور سوریه در نشست اتحادیه عرب دارند.