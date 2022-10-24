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۲ آبان ۱۴۰۱، ۸:۳۶

معاون استاندار خراسان شمالی:

برگزاری یادواره شهدا نیاز به نوآوری و خلاقیت دارد

برگزاری یادواره شهدا نیاز به نوآوری و خلاقیت دارد

بجنورد_ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: باید به تناسب نیاز جامعه از ظرفیت شهدای انقلاب اسلامی استفاده شود و پرهیز از تکرار در برگزاری یادواره شهدا باید مدنظر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ناهیدی صبح امروز در جلسه هماهنگی برگزاری یادواره شهدای وحدت که در محل سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدا به مفهوم گرامی‌داشت تمامی شهدای عزیز است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: محیط مغناطیسی شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی جهان شمول است.

وی در ادامه افزود: جامعه امروزی به یادواره شهدا نیاز دارد و آورده مراسمی از این دست به نفع مردم و جامعه است.

ناهیدی خاطر نشان کرد: سربازی سردار شهید رجبعلی محمدزاده از آغازین روزهای مبارزه بر علیه طاغوت آغاز، در دفاع مقدس به اوج می‌رسد و با شهادت در روزهایی که در کسوت فرمانده سپاه سلمان در سیستان و بلوچستان در حال خدمت به مردم بود به پایان می‌رسد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: امنیت پایدار سیستان و بلوچستان مدیون خدمات گسترده این شهید والامقام و همرزم عزیزش سردار شهید نورعلی شوشتری است.

وی خاطر نشان کرد: باید به تناسب نیاز جامعه از ظرفیت شهدای انقلاب اسلامی استفاده شود و پرهیز از تکرار و نوآوری در برگزاری یادواره شهدا باید مدنظر باشد.

ناهیدی بیان کرد: حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و عزیزانی که در جغرافیای محل خدمت این سردار بزرگ اسلام از حضور این بزرگوار بهره‌مند شدند می‌تواند زینت‌بخش این محفل باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: یادگاران شهید باید محور اصلی برگزاری یادواره شهدا باشند و این اثر وضعی بسیار مناسبی در جامعه دارد.

کد مطلب 5615619

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