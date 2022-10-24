برگزاری یادواره شهدا نیاز به نوآوری و خلاقیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ناهیدی صبح امروز در جلسه هماهنگی برگزاری یادواره شهدای وحدت که در محل سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدا به مفهوم گرامی‌داشت تمامی شهدای عزیز است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: محیط مغناطیسی شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی جهان شمول است.

وی در ادامه افزود: جامعه امروزی به یادواره شهدا نیاز دارد و آورده مراسمی از این دست به نفع مردم و جامعه است.

ناهیدی خاطر نشان کرد: سربازی سردار شهید رجبعلی محمدزاده از آغازین روزهای مبارزه بر علیه طاغوت آغاز، در دفاع مقدس به اوج می‌رسد و با شهادت در روزهایی که در کسوت فرمانده سپاه سلمان در سیستان و بلوچستان در حال خدمت به مردم بود به پایان می‌رسد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: امنیت پایدار سیستان و بلوچستان مدیون خدمات گسترده این شهید والامقام و همرزم عزیزش سردار شهید نورعلی شوشتری است.

وی خاطر نشان کرد: باید به تناسب نیاز جامعه از ظرفیت شهدای انقلاب اسلامی استفاده شود و پرهیز از تکرار و نوآوری در برگزاری یادواره شهدا باید مدنظر باشد.

ناهیدی بیان کرد: حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و عزیزانی که در جغرافیای محل خدمت این سردار بزرگ اسلام از حضور این بزرگوار بهره‌مند شدند می‌تواند زینت‌بخش این محفل باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: یادگاران شهید باید محور اصلی برگزاری یادواره شهدا باشند و این اثر وضعی بسیار مناسبی در جامعه دارد.