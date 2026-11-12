به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی پنجشنبه شب در مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) هیئت آل یاسین گناوه که در مسجد پیامبر اعظم(ص) برگزار شد، با تسلیت این مناسبت به محضر امام زمان(عج)، مقام معظم رهبری و دوستداران اهل‌بیت(ع)، اظهار کرد: مجالس و محافل ایام فاطمیه فرصتی برای افزایش معرفت و شناخت ما نسبت به شخصیت و سیره صدیقه اطهر(س) است و باید از این فرصت ها بهره ببریم.

امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه والای مجالس عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: امیدواریم ثواب این مجالس و محافل به روح همه کسانی که ما را با اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و به‌ویژه شخصیت والای حضرت صدیقه طاهره (س) آشنا کردند، برسد.

وی با اشاره به ارادت ویژه امام شهید امت به حضرت زهرا (س) افزود: امام شهیدمان علاقه و دلبستگی خاصی به مادر بزرگوارشان داشتند و کتاب «حقیقت عظیم» نیز که برگرفته از سخنان ایشان درباره حضرت فاطمه زهرا (س) است، جلوه‌ای از عظمت و شخصیت بی‌نظیر آن بانوی بزرگ اسلام را به تصویر می‌کشد،که به چاپ رسیده است.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا(س) افزود: شخصیت آن بانوی بزرگ اسلام، مجموعه‌ای از فضائل انسانی و کمالات الهی است و شناخت حقیقت وجودی ایشان برای انسان‌ها امکان‌پذیر نیست، مگر از طریق سخنان و روایات اهل‌بیت(ع) و ائمه (س) باشد.

امام جمعه گناوه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره فضائل حضرت فاطمه زهرا(س) بیان کرد: پیامبر اسلام(ص) در کلامی نورانی می‌فرمایند اگر همه خوبی‌ها و نیکی‌های عالم در وجود یک انسان جمع شود، آن شخص فاطمه(س) است؛ این روایت نشان‌دهنده عظمت و جایگاه بی‌نظیر کوثر پیامبر(ص) است.

حضرت زهرا(س) حقیقتی فراتر از شناخت انسان‌ها

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره علت نام‌گذاری حضرت فاطمه(س) گفت: امام صادق(ع) می‌فرمایند حضرت فاطمه(س) فاطمه نامیده شد، زیرا مخلوقات عالم از شناخت حقیقت ایشان ناتوان هستند.

وی با بیان اینکه در روایات، وجود مقدس حضرت زهرا(س) به شب قدر تشبیه شده است، افزود: امام صادق(ع) در بیان عظمت مادر بزرگوارشان می‌فرمایند «فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ أَدْرَکَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ»؛ هرکس فاطمه(س) را آن‌گونه که شایسته است بشناسد، شب قدر را درک کرده است.

امام جمعه گناوه ادامه داد: همان‌گونه که حقیقت و عظمت شب قدر برای انسان‌ها به‌سادگی قابل درک نیست، شناخت مقام و منزلت حضرت زهرا(س) نیز نیازمند معرفت عمیق است. شب قدر شبی با عظمت و منزلتی فراتر از تصور انسان‌هاست و تشبیه حضرت زهرا(س) به این شب، بیانگر جایگاه بلند و حقیقت ناشناخته وجودی ایشان است.

حضرت زهرا(س) پیونددهنده رسالت و امامت



وی با اشاره به آیه شریفه «مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ» اظهار کرد: حضرت صدیقه اطهر(س) را می‌توان پیونددهنده رسالت و امامت دانست؛ ایشان جایگاهی بی‌بدیل در اتصال مسیر نبوت و ولایت دارند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در منظومه معارف اهل‌بیت(ع) گفت: اگر امامت نباشد، مسیر رسالت به مقصد خود نمی‌رسد و حضرت فاطمه(س) نیز حلقه پیوند و پاسدار این دو حقیقت بزرگ است.

وی تصریح کرد: حضرت زهرا(س) مدافع رسالت پیامبر اسلام(ص)، حامی امامت امیرالمؤمنین علی(ع) و حافظ مسیر ولایت بود و در راه دفاع از این حقیقت، سختی‌ها و رنج‌های فراوانی را تحمل کرد و در این راه به شهادت رسید.

امام جمعه گناوه با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و مظلومیت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: یکی از جلوه‌های روشن دفاع حضرت از ولایت، موضع ایشان در برابر حوادث پس از رحلت پیامبر(ص) بود؛ بانویی که تا آخرین لحظات زندگی از حق امیرالمؤمنین(ع) دفاع کرد.

وی با اشاره به وصیت حضرت زهرا(س) به امیرالمؤمنین(ع) درباره چگونگی تشییع و تدفین پیکر مطهرشان افزود: حضرت فاطمه(س) وصیت کردند کسانی که به ایشان ظلم کردند، در تشییع جنازه و نماز بر پیکر مطهرشان حضور نداشته باشند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به ماجرای عیادت برخی از چهره‌های سیاسی آن دوران از حضرت زهرا(س) گفت: آنان در روزهای پایانی عمر حضرت خواستار ملاقات با ایشان شدند، اما صدیقه اطهر(س) اجازه ملاقات ندادند؛ چراکه نمی‌خواستند این افراد با حضور در مراسم عیادت و تشییع ایشان، برای خود وجهه اجتماعی ایجاد کنند و حوادث و ظلم‌های گذشته را تحت‌الشعاع قرار دهند.

وی ادامه داد: این وصیت، بیانگر عمق مظلومیت آن بانوی بزرگ و اعتراض تاریخی ایشان به اتفاقات پس از رحلت پیامبر(ص) بود.

چرا مزار دختر پیامبر(ص) مخفی ماند؟

امام جمعه گناوه با طرح این پرسش که چرا پیکر مطهر دختر پیامبر اسلام(ص) شبانه و غریبانه تشییع و دفن شد، بیان کرد: در حالی که در فرهنگ اسلامی بر تشییع پیکر مؤمنان و حضور مردم در این مراسم تأکید شده است، چرا باید دختر پیامبر(ص) چنین غریبانه به خاک سپرده شود و محل مزارش همچنان ناشناخته باقی بماند؟

وی افزود: مخفی ماندن مزار حضرت زهرا(س) تنها یک مسئله تاریخی نیست، بلکه نشانه‌ای از مظلومیت و غربت ایشان و سندی ماندگار از حوادث تلخ پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) است.

حجت الاسلام رکنی حسینی در ادامه با اشاره به لحظات پایانی عمر حضرت فاطمه زهرا(س) و وداع امیرالمؤمنین علی(ع) با همسر گرامی خود، به بیان گوشه‌هایی از مصائب اهل‌بیت(ع) پرداخت.

وی با یادآوری حضور فرزندان حضرت زهرا(س) در کنار پیکر مادر، از غربت امیرالمؤمنین(ع) و داغ سنگین امام حسن(ع) و امام حسین(ع) سخن گفت و با روضه‌خوانی درباره لحظات وداع، مصائب خاندان پیامبر(ص) را یادآور شد.

امام جمعه گناوه در پایان با پیوند دادن مظلومیت حضرت زهرا(س) به مصائب کربلا، به غربت امام حسین(ع) و لحظات جدایی اهل‌بیت از پیکر مطهر سیدالشهدا(ع) اشاره کرد و بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ فاطمی و شناخت جایگاه ولایت در جامعه اسلامی تأکید کرد.