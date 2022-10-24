لزوم شفافیت در نظام ارجاع نظارت سازمان نظام مهندسی قزوین

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها - فاطمه جهانبخش: اواخر شهریور ماه سال جاری بود که مهدی رجحانی با انتشار نامه سرگشاده ای به اداره راه و شهرسازی استان قزوین عنوان کرده بود که رویه حال حاضر سازمان نظام مهندسی استان قزوین این سازمان را به کانون پنهانی و خلوت عده‌ای خاص و بی انضباطی‌های فرایندی بدل کرده است.

معاون عمرانی استاندار قزوین در این نامه گفته بود که با وجود رویه‌های غیر معمول و مبهم از گذشته در ارجاع پروژه در سازمان نظام مهندسی که با هدف ایجاد منافع برای افرادی خاص انجام می‌شده و همواره مورد اعتراض عمومی مهندسان شریف استان بوده، لازم است اقدامات اساسی جهت رفع رویه‌ها و رویکردهای فساد خیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

انتشار این نامه بازتاب قابل توجهی در میان جامعه مهندسین راه و ساختمان استان قزوین داشت و امیدها برای اجرای عدالت و بهره‌مندی همه افراد این قشر از سهمیه عادلانه را زنده کرد.

رفع بی عدالتی و تبعیض و ایجاد رویه‌های شفاف از خواسته‌های عمومی اعضای سازمان نظام مهندسی در قزوین است

سیستم ارجاع نیازمند شفافیت است

هما ابهریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که مهندسین راه و شهرسازی تصور می‌کردند چرخه نظام ارجاع استان قزوین مانند سایر استان‌ها پاک و دارای شفافیت است گفت: اخیراً توسط برخی از مهندسین این سازمان شبهاتی در خصوص نظام ارجاع مطرح شده بود ولی مسئولین و نظام مهندسی ادعا می‌کردند که شبهات کلی گویی هستند و واقعیت ندارند، برای اثبات این مدعا باید نمونه به آنها ارائه شود.

این عضو سازمان نظام مهندسی راه و ساختمان استان قزوین ادامه داد: برخی از مهندسین نمونه‌هایی که دیده بودند را به سازمان ارائه دادند ولی این افراد به جای دریافت پاسخ روشن کننده با تهدید مواجه شدند ولی کم کم برخوردها و ناراحتی‌ها در خصوص این عدم شفافیت بالا گرفت و این موضوع بین مهندسین بیشتری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا اینکه سازمان نظام مهندسی مجبور به پاسخگویی شد و ادعا کردند که این اتفاقات به علت اشتباهات در دستورات بالا دستی اتفاق افتاده است.

وی عنوان کرد: امروز همه مهندسین قزوینی می‌دانند که سیستم صادقانه نبوده و یک تعداد مشخصی از مهندسین با رانت پروژه‌های قابل توجهی گرفته‌اند.

ابهریان با اشاره به راهکارهای موجود برای رفع این مشکل مطرح کرد: اولین اقدامی که می‌توان در این زمینه به عمل آورد این است که مثل همه استان‌ها سهمیه همه مهندسین در سایت قرار بگیرد و نباید هیچیک از مهندسین خارج از این سیستم سهمیه خاص دریافت کنند.

این مهندس نظام راه و ساختمان ادامه داد: سامانه دارای نظام خود اظهاری است که باید با شفافیت کامل شود و تعارض منافع در آن ثبت گردد، خیلی‌ها معتقدند که موضوع تعارض منافع برای آنها صدق نمی‌کند در حالی که در این مورد نیز شفافیت ندارند لذا لازم است که اسناد که گفته می‌شود به صورت سالانه مورد بررسی خواهند گرفت حداقل از یک بازه ۱۰ ساله مورد بررسی قرار بگیرند.

وی تصریح کرد: نظام سیستم ارجاع قبل از اجرا و بعد از ابلاغ شفاف نبوده و بالاخره پس از نامه معاون عمرانی استاندار قزوین تغییراتی در سیستم دیده می‌شود ولی این کافی نیست و برای اثر گذاری بیشتر باید بازخواست و بازرسی به صورت مستمر انجام شود.

معاون عمرانی استاندار قزوین خواستار شفافیت کامل نظام ارجاع شده و گفته ممنوعیت مطلق ارجاع پروژه‌ها از هر نوع و گروه و در کلیه رشته‌ها حتی آزمایشگاه، خارج از سیستم، ارجاع پروژه‌های دولتی و صنعتی در قالب نظام ارجاع، کنترل کامل سامانه مدیریت ارجاع توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان، بازرسی استان و معاونت عمرانی استانداری و اعمال تغییرات و محدودیت در سامانه مدیریت ارجاع به نحوی که امکان مشاهده کامل ارجاعات و سهمیه هر عضو برای کلیه اعضا موجود باشد.

این خلاء همچنان وجود دارد و گویا با توجه به تعیین زمان در نامه یاد شده هنوز تغییر ملموسی در سامانه ایجاد نگردیده است.

نظام مهندسی باید ملزم به شفافیت و پاسخگویی شود

امیر رمضانی از دیگر مهندسین راه و ساختمان استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نامه معاون عمرانی استاندار قزوین لازم است فرهنگ شفافیت در نظام مهندسی استان قزوین اتفاق بیفتد و یا حداقل این امکان باشد که برای پروژه‌های قابل توجه و یا مشکوک با درخواستی توسط نامه مدارک موجود پروژه در اختیار سوال کنندگان قرار بگیرد و یا نظام مهندسی در برابر پرسش‌ها خود را مکلف به پاسخگویی بداند.

وی گفت: در سال‌های اخیر پروژه‌های بزرگ به خصوص پروژه‌های صنعتی تنها به تعداد انگشت شماری از مهندسین که گویا از رانت بهره مند بوده‌اند اختصاص داده شده است و امروز کسی در برابر سوال و چرایی موجود پاسخگو نیست.

رمضانی ادامه داد: از سوی دیگر به نظر می‌رسد باید مسئولین بالادستی سازمان نظام مهندسی این الزامات را برای سازمان ایجاد کنند و بازرسی و درخواست شفافیت از جانب آنها انجام شود که تا امروز آنطور که باید انجام نگرفته است، در مقابل مطالبه گری از سوی جامعه مهندسین باید به طور مستمر باشد و همه ما بخواهیم که برای بهره‌مندی از پروژه‌ها به صورت عادلانه یک ساختار عادلانه تعریف شود، ساختاری که توان پاسخگویی به سوالات را داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، راه پیش روی سازمان نظام مهندسی استان قزوین با توجه به مطالبه گری عموم مهندسین و نیز مشخص شدن تعدادی از تخلفات و رانت‌های موجود باید از مسیر شفافیت بگذرد و این در حالی است که هنوز پاسخ درخوری به نامه معاون عمرانی استاندار قزوین که یک مقام بالادستی است داده نشده است.

عدم شفافیت در هر زمینه‌ای فساد زا و ایجاد کننده نارضایتی است و با توجه به اراده‌ای که در استان برای رفع این مسئله وجود دارد باید دید رفتار پیش روی سارمان راه و شهرسازی استان قزوین و نیز سازمان نظام مهندسی استان از چه مجرایی عبور خواهد کرد.