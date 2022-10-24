۱۰ هزار سرم در مراکز خدمات سلامت استان بوشهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم برجوئی‌فرد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد بالای مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت در نیاز به تزریق سرم، باعث توزیع نامتوازن سرم در بعضی از مناطق استان شد که با همکاری با سازمان غذا و دارو این مشکل مدیریت شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: افزایش موارد مثبت کرونا و شیوع آنفلوانزا و نیاز به تزریق سرم در بسیاری موارد، باعث مصرف بیش از پیش سرم شده است و همین موضوع، در تأمین سرم موردنیاز، مشکلاتی به وجود آورده بود.

برجوئی‌فرد به مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت تأکید کرد: لازم است برای جلوگیری مصرف غیراصولی از تقاضای غیرضروری برای تزریق سرم خودداری کنید.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری سازمان غذا و دارو سعی داریم با مدیریت توزیع سرم، از کمبود سرم در مراکز خدمات جامع سلامت جلوگیری کنیم.