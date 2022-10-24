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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۳۰

با حکم نوری؛

سرپرست سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور منصوب شد

سرپرست سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور منصوب شد

حمیدرضا خان محمدی، با حکم وزیر آموزش و پرورش به‌ عنوان سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم وزیر آموزش و پرورش آمده است: با توجه به تعهد، تجارب ارزنده و شایستگی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پیشگاه خداوند متعال، پیروی از منویات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و پیگیری سیاست‌های رئیس‌جمهور محترم، با در نظر داشتن مفاد بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و قوانین و مقررات آموزش و پرورش و جلب همکاری اعضای شورای معاونان و مدیران کل استان‌ها، در تحقق برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم موفق و مؤید باشید.

در این راستا، رعایت اصول «عدالت‌محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم‌داری»، «پاک‌دستی و فساد ستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، الزامی است.

توفیق روزافزون جناب‌عالی را در انجام وظایف محول از خداوند متعال مسألت دارم.

حمیدرضا خان محمدی دارای مدرک کارشناسی ساختمان از دانشگاه علم و صنعت، کارشناسی ارشد رشته مدیریت و دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری است. از سوابق کاری وی، رئیس قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر (محرومیت زدایی) وزارت آموزش و پرورش است.

خان محمدی در سال ۹۸ مدال برتر جهادی کشور در همایش ملی مدیریت جهادی را دریافت کرد و در سال‌های گذشته مدیریت و مشارکت ساخت بیش از ۸۰۰ کلاس درس در مناطق محروم کشور، در قالب گروه‌های جهادی را برعهده داشته است.

کد مطلب 5616127
علی قدمی

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    نظرات

    • حسن IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۷
      1 0
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      یادآوری می کنم که مدیر کل کردستان را عوض کن به هزار دلیل .
    • صادق حسینی IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
      2 0
      پاسخ
      جناب اقای دکتر خان محمدی بزرگوار. تنها راه حل اصلاح نوسازیهای مدارس انتخاب مدیران باتجربه و سوابق اجرایی بالا و صادق و انقلابی بجای مدیران بی تجربه و بی کفایت که عدم کارایی آنها موجب افرایش فساد مالی و در نهایت موجب خیانت به بیت المال و کشور میشود. موفق باشید انشاالله.

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