به گزارش خبرنگار مهر، حجت محمدی مغانی ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران، گفت: سرانه ورزشی دانش آموزان در استان زنجان ۲۸ صدم مترمربع (۲۸ سانتی‌مترمربع) است.

وی ابراز داشت: با تکمیل پروژه‌های در دست احداث تا پایان امسال، سرانه ورزشی دانش آموزان استان به ۳۸ صدم مترمربع (۳۸ سانتی‌مترمربع) افزیش می‌یابد.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: این پروژه‌ها شامل ۱۰ سالن ورزشی، ۲۰ زمین چمن مصنوعی، چهار زمین ساحلی و ۶ کلاس درس تربیت بدنی است که با اولویت مدارس مناطق محروم و دخترانه در دست ساخت است.

محمدی مغانی به انعقاد تفاهم نامه آموزش و پرورش و اداره کل ورزش و جوانان استان برای استعدادیابی از بین دانش آموزان اشاره کرد و گفت: این روند از اوایل مهرماه امسال شروع شده و قرار است فرایند آن در ساختار قانونی انجام شود.

وی با بیان اینکه در قالب اجرای طرح شهید سلیمانی، ۴۰ فضای ورزشی جدید در مدارس استان با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان در دست احداث است، ابراز کرد: سرانه استاندارد ورزشی برای هر دانش آموز در دنیا، یک مترمربع و در مواردی حتی بیش از این میزان است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، گفت: ۶۳۰ معلم تربیت بدنی در استان زنجان فعالیت می‌کنند و نیاز استان بالای هزار نفر معلم در حوزه تربیت بدنی است تا همه مدارس پوشش داده شوند.

محمدی یاد آورشد: در شرایط حاضر با توجه به امکانات و نیرو، با اولویت جمعیت، معلمان تربیت بدنی را به مدارس اختصاص می‌دهیم.