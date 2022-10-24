به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سهیلی شامگاه دوشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه سراسری صنایع دستی که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: پس از گذشت ۲ سال از شیوع کرونا و کاهش آمارهای کرونایی مجدداً گردشگری و صنایع دستی مورد توجه قرار گرفته است

وی با اشاره به شعار نمایشگاه سراسری صنایع دستی در استان کرمانشاه، تصریح کرد: هر خانه یک کارگاه صنایع دستی شعار نمایشگاه صنایع دستی است و بیش از ۱۰۰ غرفه برای عرضه محصولات در نظر گرفته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: مشکل فروش صنایع دستی یکی از موضوعاتی مهمی است که نیازمند توجه بوده و برپایی چنین نمایشگاه‌هایی به معرفی محصولات کمک می‌کند.

سهیلی بیان کرد: برای فروش صنایع دستی نیازمند برنامه‌ریزی و بازاریابی هستیم موضوعی که مورد توجه وزارت میراث فرهنگی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نمایشگاه‌های فصلی با کمک ستاد اجرایی در استان کرمانشاه برگزار می‌شود تا به فروش محصولات کمک کند و بحث آموزش تولید و عرضه نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.