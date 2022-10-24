  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۱۲

مدیرکل میراث فرهنگی:

بازاریابی و فروش صنایع دستی کرمانشاه نیازمند برنامه‌ریزی است

بازاریابی و فروش صنایع دستی کرمانشاه نیازمند برنامه‌ریزی است

کرمانشاه- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: بازاریابی و فروش صنایع دستی کرمانشاه نیازمند برنامه‌ریزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سهیلی شامگاه دوشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه سراسری صنایع دستی که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: پس از گذشت ۲ سال از شیوع کرونا و کاهش آمارهای کرونایی مجدداً گردشگری و صنایع دستی مورد توجه قرار گرفته است

وی با اشاره به شعار نمایشگاه سراسری صنایع دستی در استان کرمانشاه، تصریح کرد: هر خانه یک کارگاه صنایع دستی شعار نمایشگاه صنایع دستی است و بیش از ۱۰۰ غرفه برای عرضه محصولات در نظر گرفته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: مشکل فروش صنایع دستی یکی از موضوعاتی مهمی است که نیازمند توجه بوده و برپایی چنین نمایشگاه‌هایی به معرفی محصولات کمک می‌کند.

سهیلی بیان کرد: برای فروش صنایع دستی نیازمند برنامه‌ریزی و بازاریابی هستیم موضوعی که مورد توجه وزارت میراث فرهنگی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نمایشگاه‌های فصلی با کمک ستاد اجرایی در استان کرمانشاه برگزار می‌شود تا به فروش محصولات کمک کند و بحث آموزش تولید و عرضه نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 5616287

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها