گلستان در رتبه سوم تولید میگو/۸۰ درصد تولیدات صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جباری اظهارکرد: امسال سه هزار و ۸۰ تن میگو در سطح هزار و ۵۴۲ هکتار از مزارع مجتمع پرورش میگو گمیشان تولید شد که این میزان نسبت به تولید هزار و ۵۶۵ تن سال گذشته، رشد قابل توجهی یافته است.

مدیرکل شیلات گلستان با اشاره به میزان تراکم مزارع کشت میگو، افزود: سال جاری در ۱۰۰ مزرعه بچه میگو با میانگین تراکم ۱۷۰ هزار قطعه در هکتار ذخیره سازی شده بود که خوشبختانه فصل برداشت پربرکتی را در صنعت میگو استان شاهد بوده‌ایم.

جباری تصریح کرد: در حال حاضر استان گلستان در رتبه سوم تولید میگو در کشور قرار دارد و خوشبختانه امسال با تولید بیش از سه هزار تن میگو، بیشترین میزان تولید در طول دوره فعالیت این مجتمع را شاهد بودیم.

وی افزود: پیش بینی می‌شود سال آینده با افزایش سطح زیرکشت در مجتمع پرورش میگو گمیشان به تولیدی بالغ بر پنج هزار و ۵۰۰ تن برسیم.

مدیرکل شیلات گلستان گفت: امسال به صورت محدود در چند مزرعه بیماری رویت شد که خوشبختانه گستردگی آن زیاد نبود و ضرر و زیانی قابل توجهی شامل حال صنعت پرورش میگو استان نشد.

جباری گفت: صنعت میگو استان همواره نقش مهم در ارزآوری کشور داشته است و امسال هم طبق سنوات تولیدی گذشته بیش از ۸۰ درصد محصول میگو استان به خارج از کشور صادر خواهد شد.

گفتنی است تاکنون برای دو هزار و ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در صنعت پرورش میگو استان اشتغالزایی شده است.