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۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۴۱

معاون استاندار یزد:

دشمن با فضای مجازی به دنبال مدیریت اذهان جوانان و نوجوانان است

دشمن با فضای مجازی به دنبال مدیریت اذهان جوانان و نوجوانان است

یزد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: دشمن به دنبال تاثیرگذاری بر اذهان جوانان و نوجوانان از طریق فضای مجازی و مدیریت افکار آنان بوده و حوادث اخیر نیز گواه این مطلب است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عزیزی، دوشنبه شب در جمع کارکنان رسانه ملی استان یزد ضمن تشریح و تبیین وقایع و اتفاقات اخیر اظهار داشت: در اتفاقات اخیر شاهد حضور دو دسته افراد بودیم، عده ای از روی هیجانات احساسی و عده ای نیز اراذل و اوباش که به خیال خام خود در توهم تغییر نظام بودند.

عزیزی عنوان کرد: دشمن در حوادث اخیر به دنبال اجرای طرح تئوری سوریه سازی بود و قصد داشت دمشق سازی را در تهران به اجرا درآورد در حالی که از این نکته غافل بود که ایران سوریه نیست و مردم، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی ایران اجازه چنین حرکت هایی را به آنان نخواهند داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح عملکرد دشمن و نقش برجسته صهیونیست ها در حوادث اخیر ابراز داشت: یکی از امیدهای صهیونیست ها در اتفاقات اخیر، کشاندن اغتشاشات به سمت درگیری های مسلحانه بود که در برخی شهرها هم شاهد هدف قرار دادن برخی از مردم بودیم البته به دلایلی از جمله هوشیاری نیروهای امنیتی و نظامی، عدم وجود ایدئولوژی و نیروی کافی در جبهه دشمن موفق به این اقدام نشدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، ناتوانی در جذب طیف های مختلف مردم، عدم موفقیت در ایجاد شکاف بین نیروهای، نظامی، انتظامی و امنیتی و عدم برخورداری از رهبری واحد را از دلایل ناتوانی دشمنان در پیاده سازی دسیسیه های خود برشمرد و گفت: مردم از همان روزهای ابتدایی اغتشاش، صف خود را از اغتشاشگزان جدا کرده و بار دیگر به دشمنان قسم خورده خود نشان دادند که علیرغم وجود برخی مشکلات، اجازه نخواهند داد به انقلابی که با سختی های فراوان به دست آمده و از آن در حوادث مختلف حراست کردند، آسیبی وارد شود.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان ایتکه متاسفانه در گذشته در حوزه تربیتی غفلت زیادی صورت گرفته ابراز داشت: باید نگاه جدیدی به مقوله تربیت در آموزش و پرورش و به ویژه دانشگاه فرهنگیان داشته باشیم و در این حوزه تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه عدم آگاهی و شناخت والدین نسبت به فضای مجازی همچنین عدم نظارت بر اقدامات فرزندان در این فضا و شرایط کرونایی موجب شد دانش آموزان ما در دو سال گذشته در فضای مجازی رها شوند، گفت: دشمن به دنبال تاثیرگذاری بر اذهان جوانان و نوجوانان از طریق فضای مجازی و به اصطلاح مدیریت افکار آنان بوده و حوادث اخیر نیز گواه این مطلب است بنابراین ضرورت دارد که خانواده ها حساسیت بیشتری نسبت به حضور دلبندانشان در این فضا داشته باشند.

عزیزی تاکید کرد: اگر بخواهیم برای آینده مدیرانی متعهد، کارآمد و دلسوز تربیت کنیم باید به حوزه تربیت توجه و اهتمام بیشتری داشته باشیم.

کد مطلب 5616336

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    نظرات

    • رضا US ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
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      فرق ما اینه ما می‌خواهیم نوکر و اسیر امام حسین(ع)و ائمه اطهار باشیم بعضی ها هم نوکر انگلیس و آمریکا خودتون قضاوت کنید کی احمق هست
    • IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
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      شما که خودتون بهتر میدونید فضای مجازی چه بلایی سر نسل جوان اورده پس چرا کاری نمیکنید دیگه از ساختن موشک که سختر نیست ،تورو خدا جوانان مارک نجات بدید دیگه نه فکر نه عقیده ونه اینده ای ندارن

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