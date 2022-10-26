ضعف تاریخی زیرساخت بر پیکره مارگون هویداست/یک شهر وهزار راه نرفته

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها_ پژمان امیدی: کهگیلویه و بویراحمد سرزمینی طلایی در قلب زاگرس است و مردمانش ایستادگی را از استواری درختان بلوطش به ارث برده‌اند.

با وجود تمام هست‌های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، عقب ماندگی تاریخی بر برخی نقاط آن سایه افکنده تا هزار راه نرفته پیش روی مسئولان استانی برای دستیابی به تحقق توسعه پایدار قرار بگیرد.

بهار تا زمستان روایتگر محرومیت

در همجواری مسیر ملی پاتاوه_ دهدشت، شهرستانی هزار غصه قرار گرفته که بهار تا زمستانش روایتگر محرومیت‌هایی نفس گیر است.

مارگون که تا همین سه سال گذشته نام بخش را یدک می‌کشید، از شهرستان شدن حتی تابلویش را نیز به ارث نبرده و همچنان در میان انبوه مشکلات غوطه ور است.

شهرستان مارگون در فاصله‌ای قریب به یک ساعت تا مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و با جمعیتی ۳۲ هزار نفری حتی از کمترین‌ها نیز برخوردار نیست.

با گذر از روستاهای متعدد شهری از بالا هویداست و هنوز این شهر از زیر بار مشکلات متعدد زیرساختی قد بلند نکرده و با همه تلاش‌ها، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد.

شهر سالن ورزشی ندارد

شهر مارگون فاقد پارک، فضای سبز، بیمارستان، زمین و سالن ورزشی، استخر، درمانگاه مجهز، تأمین آب پایدار، پلیس راهور و صدها زیرساخت ساده دیگر است.

فقدان زیرساخت به حدی بحرانی است که حتی نمایندگی ادارات نیز در این شهرستان مستقر نشده است.

طی یکسال گذشته شهرداری و شورای شهر مارگون و دستگاه‌ها اقدام به حرکتی جهادی برای عبور این شهر از شرایط فعلی داشته‌اند، اما اعتبارات اندک ترمز توسعه مارگون را کشیده است.

زیرساخت‌های آموزشی مطلوب نیست

در همین راستا رئیس شورای شهر مارگون گفت: شهر مارگون سالهاست از مشکلات زیرساختی رنج می‌برد.

الله بخش الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ضعف و نبود فضای سبز در مارگون محسوس بوده و تا سالهای گذشته حتی یک متر فضای سبز یا پارک در شهر نداشتیم.

الیاسی با بیان اینکه فقدان زیرساخت مناسب آموزشی در شهرستان را شاهدیم، خاطرنشان کرد: نوسازی و تجهیز مدارس تلاش‌هایی را انجام داده، اما حجم محرومیت زیرساختی بالا و سرانه فضای آموزشی نیز مطلوب نیست.

الیاسی به دغدغه جوانان در نبود فضای ورزشی اشاره کرد و گفت: به دلیل نبود فضای ورزشی مناسب جوانان ما از محرومیت‌ها رنج می‌برند و تاکنون اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات نبود زیرساخت‌های ورزشی اجرایی نشده است.

الیاسی گفت: همچنین یکی از دلایل عدم توسعه فضای سبز در شهر مارگون، نداشتن ظرفیت آبی پایدار و استفاده از تانکر آبرسانی برای پوشش فضای سبز منطقه است.

شهر پلیس راهنمایی و رانندگی ندارد

وی با اشاره به اینکه شهر پلیس راهنمایی و رانندگی ندارد، ابراز داشت: همچنین باید استقرار پلیس راهنمایی و رانندگی در شهر مارگون انجام شود.

الیاسی گفت: در صورت بروز تصادف اعزام از طریق یاسوج انجام شده که خطرات جاده‌ای و همچنین تأخیر در رسیدگی را در پی دارد.

رئیس شورای شهر مارگون گفت: از ابتدای فعالیت شورا پیگیری‌های مستمر انجام و وحدت رویه مناسبی بین شهرداری و شورای شهر برقرار است.

وی ابراز داشت: استقرار نمایندگی ادارات، پزشک متخصص، درمانگاه تجهیز شده یک نیاز ضروری است.

تنها تابلوی بخشداری عوض شد

سخنگوی شورای شهر مارگون نیز گفت: شهر مارگون دارای قریب به ۳۳۰۰۰ هزار نفر جمعیت است و از سال ۹۸ به شهرستان تبدیل شده، اما در سه سال اخیر تنها اقدام شکل گرفته تبدیل تابلوی بخشداری به فرمانداری بوده است.

عبدالله بهادران در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: استقرار ادارات و اقدامات توسعه محور به شکل مناسبی محقق نشده و بارها از طریق مسئولان مطالبات را منتقل کردیم که متأسفانه تغییر محسوسی اعمال نشده است.

بهادران گفت: شهرستان ما کاملاً از سر تا پا دارای مشکل زیرساختی و محرومیت است.

وی ابراز داشت: یکی از مهمترین خواسته‌های شهرستان اتصال به جاده ملی پاتاوه دهدشت است.

سخنگوی شورای شهر مارگون با اشاره به تنش آبی در شهرستان، گفت: همچنین انتظار می‌رود با توجه به تنش آبی در شهرستان با احداث یک خط انتقال ۱۵ کیلومتری آب بشار پمپاژ و بیش از ۴٠٠٠ هکتار زمین پوشش داده شود.

آیا آب بشار حق مردم ما نیست؟

بهادران گفت: ما از خلیج فارس یا جای دیگر آبی نخواستیم که هزینه انتقال سنگین باشد. آیا حق این مردم نیست در حالی که آب بشار از ۱۵ کیلومتری آنها می‌گذرد با یک خط پمپاژ مشکلات سالیانه آبی منطقه برطرف شود؟.

بهادران تصریح کرد: در بخش ورزشی شرمنده جوانانی هستیم که ۲۰ سال پیش برای ورزشگاه زمینی تخصیص داده شد، اما تاکنون شاهد بهره برداری از این ظرفیت این نبودیم.

وی با اشاره به مشکلات بخش بهداشت و درمان، اظهار داشت: اگر کسی را مار بزند یا سکته کند، از سیلاب کلوار تا بیمارستان یاسوج به سختی جان سالم به در خواهد برد و تاریخ گواه مرگ بسیاری از مردم در سوانح و عدم دسترسی به شرایط درمانی مطلوب است.

بهادران گفت: یکی دیگر از خواسته‌های مردم ما این است که زمین‌های با ۲۰۰ سال سابقه کشت که پس از شهرستان شدن در سند مسکن و شهرسازی قرار گرفته به مردم واگذار شود.

یک چمن مصنوعی هم نداریم

نایب رئیس شورای شهر مارگون گفت: حتی یک چمن مصنوعی در حوزه شهر مارگون وجود ندارد.

مهدی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در سال ۱۳۷۵ زمینی در یک تپه برای این موضوع خریداری شد، اما اقدامی برای بهره برداری از آن انجام نشده است.

جلالی تصریح کرد: با هزینه خاک برداری آن زمین می‌شد در محدوده شهری ورزشگاه احداث کرد و جانمایی نیز مناسب نبود.

وی اظهار داشت: در شهرستان سالن ورزشی، سالن والیبال، استخر برای جوانان دیده نشده و متولیان ورزش جوانان یک بار نیز به شهر ما نیامده‌اند.

در ادامه شهردار مارگون گفت: به دلیل اختلاف ارتفاع مشکلاتی در تأمین آب شهر مارگون وجود دارد که با یک پمپاژ و انتقال می‌توان شرایط آبرسانی به منطقه را مطلوب کرد.

احسان دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در یک سال اخیر با تعاملات و همکاری شورا، اقدامات توسعه محور بسیار مناسبی انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: در زمان شروع فعالیت ما، پنج حساب شهرداری تنها ۲۰ میلیون تومان موجودی داشت و چند میلیارد بدهی داشتیم و همچنین ۷ ماه حقوق معوقه مربوط به نیروها بود.

دانشی گفت: در یک سال اخیر با برنامه ریزی هدف‌گذاری‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اقداماتی برای کاهش مشکلات زیرساختی مارگون انجام دادیم.

وی اظهار داشت: ده برابر بودجه تخصیصی فعالیت کردیم و خرید و به روز رسانی ماشین آلات، پرداخت حقوق کامل نیروهای شهرداری تا شهریور ماه محقق شد.

دانشی بازسازی خودروها، اجرای بلوار ورودی، تعریض و پروژه بازگشایی مسیر ورودی بعد از بیست سال و بازگشایی ۱۶ متری را از دیگر فعالیت‌ها دانست.

دانشی با اشاره به حوزه فضای سبز، گفت: خرید درخت و بهبود فضای سبز نیز محقق و ایجاد پارک نیز در دست اقدام است.

وی افزود: پارک مارگون پیشرفت مناسبی داشته و به زودی تجهیز و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

دانشی خاطرنشان کرد: احداث کانال ورودی، لکه گیری ۱۲٠٠ متری، ۱۵۰۰ متر جدول کشی، ساخت باکس‌های زباله و چندین طرح دیگر اجرایی و یا در دست اقدام است.

شهرداری درآمد پایدار ندارد

شهردار مارگون گفت: متأسفانه شهرداری دارای درآمد پایدار نیست و با قرارگیری بندهای حمایتی بر اساس جمعیت و نه شاخص‌های محرومیت، مبلغ‌های حمایتی دولتی نیز کاهش یافته است.

دانشی خاطرنشان کرد: در طول سال کل پروانه‌های صادره به ارزش اعتباری ۳۰ میلیون تومان نیز نمی‌رسد و انتظار است حمایت و همکاری مناسبی توسط بخش‌های مختلف اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان مارگون تابلویی از محرومیت‌های مختلف بوده و باید علاوه بر بازنگری در توزیع اعتبارات، باید به تحقق عدالت در برخورداری با محوریت این منطقه به شکل ویژه ای توجه و گام‌های محکم‌تری برای خروج شهرستان از بن بست محرومیت برداشته شود.