وقايع روز هاي سرنوشت ساز انقلاب اسلامي به روايت رسانه ها ( 5 )

* امام خميني ، رهبر كبير انقلاب اسلامي در مدرسه علوي تهران ودر جمع كاركنان و نويسندگان روز نامه اطلاعات به تبيين وظيفه خطير مطبوعات و اهل قلم پرداختند . ايشان تصريح كردند : اهل قلم وظيفه خطيري دارند و بايد هوشيار و مراقب باشند چرا كه يك كلمه به صورت مكتوب گاه مي تواند زيانبخش باشد . ايشان همچنين در جمع روحانيان به بيان اعمال زور مداران در دشمني با اسلام و لزوم ائتلاف علما با ساير اقشار پرداختند . ايشان همچنين در ميان كميته برگزاري استقبال نيرنگ عوامل آمريكا در پوشش مليت را مورد بررسي قرار دادند و تصريح كردند : رمز پيروزي شما ، وحدت كلمه است .

امام خميني در گفتگويي با خبر نگاران خارجي و داخلي نظرات خود را بيان كردند : بسم الله الرحمن الرحيم : من سلطنت شاه را قانوني نمي دانم . رژيم سلطنتي از اول غير قانوني بود . مجلس موسسان به زور تاسيس شد و به اين ترتيب رژيم شاه از اول جنبه قانوني نداشت . ما اين دولت را نمي توانيم بپذيريم . ملت ايران راي بر سقوط سلطنت داده است . بنابراين ما نه مجلس را قبول داريم و نه حكومت را قانوني مي دانيم . بايد دولت كنار رود . شوراي انقلاب حكومت تعيين خواهد شد و حكومت موقت موظف خواهد بود كه مقدمات رفراندوم را تهيه كند . قانون اساسي كه تدوين شده به آراء عمومي گذاشته مي شود كه اگر مردم قبول كردند رژيم جمهوري و قانون جمهوري خواهد بود . من اعلام مي كنم كه دولت فعلي غاصب است و غير قانوني است و اگر زياد تر از اين لجاجت كنند مسوول خواهند بو د.* شهر دار تهران استعفاي خود را به امام خميني تسليم كرد .* مجلس 22 نماينده خود را مستعفي شناخت .* به مناسبت ورود امام خميني به وطن ، سراسر ايران پر از جشن و سرور است .*شوراي نمايندگان دانشگاه ها موسسات آموزش عالي ايران اعلام كرد : مديريت دانشگاهها پس از انقلاب بررسي مي شود .*شاپور بختيار ضمن مصاحبه اي با فرستاده ويژه راديويي ملي فرانسه گفت : موجوديت و وحدت كشور بر همه مسايل ديگر از جمله حضرت آيت الله خميني ، شاه و قانون اساسي مقدم است . نخست وزير ايران در باره مناسبات آينده اش با آيت الله خميني تاكيد كرد كه قدمي در راه نزديك شدن به رهبر شعيان برداشته است .*تا حال سي و پنج هزار آمريكايي خاك ايران را ترك كرده اند و ده هزار نفر در تهران و ساير شهر ها باقي مانده اند كه تدريجا به كشورخودشان خواهند رفت .*اولين كتاب در باره بحران ايران با عنوان ايران بر ضد شاه در پاريس منتشر شد . نويسنده اين كتاب احمد ناروقي از نويسندگان روز نامه لو موند و نوه سلطان احمد شاه قاجار مي باشد .*محمد رضا پهلوي(ساكن مركش) در يك مصاحبه با روز نامه لو فيگارو گفت : من عميقا مذهبي هستم و از روزگار بسيار كودكي چنين بوده ام . بدون خدا من هيچ چيز نخواهم بود . من بنياد هاي يك ملت را كه اصولا سنتي و محافظه كار بود دگرگون كردم . پدرم مي خواست در سال هاي 1920 از ايران يك جمهوري مدرن به وجود آورد اما آيت الله هاي قم بودند كه خواستند ژنرال رضا خان خود را شاه اعلام كند .*رسانه هاي گروهي اعلام كردند دولت آمريكا تماس خود را با شاه قطع كرده است و حتي اردشير زادهدي سفير او را كه خود را به آمريكا نزديك مي دانست ، نپذيرفته اند .* شاپور بختيار اعلام كرد : حاضر به همكاري با طرفداران آيت الله خميني است . او روشن ساخت كه او نه تنها وزراي طرفدار خميني را در يك دولت ملي خواهد پذيرفت بلكه نقش آيت الله را در ارتباط با حل و فصل مسايل اجتماعي و مذهبي نيز مي پذيرد . بختيار گفت در پنجاه سال گذشته ارتش هر گز تا اين حد از يك نخست وزير اطاعت نداشته است . ولي من نمي خواهم از ارتش عليه مردم استفاده كنم زيرا اين عمل نه دموكراتيك است نه عاقلانه .

*در ليبي بازگشت امام خميني به ايران ضمن يك را هپيمايي جشن گرفته شد .* كميته اعتدصابات به كاركنان گمرك بازرگان اعلام كرد كه بايد هر چه زود تر هزار كاميون مواد غذايي و احتياجات ضروري مردم را تخليه كنند .* روساي سازمان انرژي اتمي تحت تعقيب ديوان كيفر قرار گرفتند .*خانواده هاي گروهي از همافران دستگير شده مجدددا در كاخ دادگستري تحصن كردند .*ياسر عرفات طي پيامي كه براي امام ارسال داشت گفت : نتايج پيروزي ملت ايران در مرزهاي آن كشور متوقف نخواهد شد .*دكتر هوشنگ نهاوندي و دكتر عبدالمجيد مجيدي طبق ماده پنج حكومت نظامي بازداشت شدند .* روز نامه واشنگنتن پست نوشت : قرار دادهاي خريد اسلحه ايران از آمريكا به ارزش 12 ميليارد دلار در مذاكرات اريش فون مابرود فرستاده نظامي آمريكا با فرماندهان نظامي ايران در تهران لغو شد .*نمايندگان بانك ملي سوئيس و موسسات بانكي خصوصي اين كشور اعلام كردند كه در ماه هاي اكتبر و نوامبر از نيمه مهر تا نيمه آذر يك ميليارد و 470 ميليون دلار از تهران به سوئيس فرستاده شد .* انور سادات با اشاره به اين كه او هيچ آيت اللهي در مصر نخواهد داشت ، واكنش خشمگينانه خود را نسبت به وقوع انقلاب در ايران ابراز داشت .*قذافي رهبر ليبي در گفتگويي با تلويزيون فرانسه گفت : تا كنون از رهبران انقلابي ايران در خواست كمكي از او نشده است اما به مجرد رسيدن چنين در خواستي بدون اندكي درنگ هرچه را كه در قوه دارد كمك خواهد كرد .*قطر باموضع گيري بي طرفانه ورود امام خميني را يك مساله داخلي خواند .*الوطن نوشت : فرماندهان نظامي ايران معتقدند كه حتي اگر ارتش دچار تفرقه شود باز هم مي توانند با نيروهاي برگزيده خود كنترل اوضاع را درا يران به دست بگيرند و اين مطلب را به آگاهي شاه در مراكش رسانده اند .