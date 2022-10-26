اختصاص یک میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای زمین چمن تویسرکان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شایسته در شامگاه سه شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته تربیت بدنی در شهرستان تویسرکان برگزار شد بیان کرد :۳۹ هیئت ورزشی در تویسرکان وجود دارد که ۲۴ هیئت ورزشی در حوزه بانوان، ۷ هیئت در سرکان و ۵ هیئت در فرسفج در حال فعالیت هستند.

وی بابیان اینکه ۲ هزار و ۱۵۰ نفر بیمه ورزشی در این شهرستان انجام شده است، خاطرنشان کرد: یک هزار و ۲۸۶ نفر آقا و ۸۶۴ نفر خانم بیمه شده‌اند.

مدیر ورزش و جوانان تویسرکان مطرح کرد: ۶۳ مورد مسابقه در شهرستان تویسرکان برگزار شده است که از این تعداد ۴۷ مورد آقایان و ۱۶ مورد مربوط به بانوان بوده است.

شایسته با تاکید بر اینکه اعزام مسابقات استانی ۵۷ مورد که ۳۵ مورد مربوط به آقایان و۲۲ مورد بانوان بوده است، تصریح کرد :۲۸ مورد میزبان مسابقات ورزشی در این شهرستان بوده‌ایم که ۲۱ مورد در بخش آقایان ۷ مورد در بخش بانوان را شامل شده است.

وی تشریح کرد: ۳۰ مورد اعزام مسابقات کشوری، میزبانی مسابقات کشوری ۴ مورد، مدال آوران استانی ۱۳۹ مورد و ۳۳ مورد مقام تیمی کسب شده که از این تعداد مدال آوران کشوری ۲۹ مورد استانی و ۹ مورد مدال کشوری بوده است.

مدیر اداره ورزش و جوانان استان همدان در ادامه با تاکید بر اینکه اعزام به مسابقات ملی و آسیایی شامل گلبال، وزنه برداری، سپکتاکرا بوده است افزود: مدال آوران ملی هم در سه رشته سپکتاکرا، گلبال و وزنه برداری را شامل شده است.

شایسته گفت: دعوت و اعزام به اردو رشته‌های بوکس، جودو، سپکتاکرا، فوتبال و گلبال بوده است همچنین میزبانی برگزاری اردوی ورزشی در سطح شهرستان بوده‌ایم.

وی بیان کرد: ۱۳ دوره آموزشی شامل برگزاری دوره آموزشی تیوری مربیگری، کارگاه حقوق ورزشی، کارگاه‌های فروش اینترنتی، کارگاه بازآموزی در رشته‌های ورزشی مخصوصاً رشته کاراته وجود و کارگاه آموزشی در رشته فرهنگی عفاف و حجاب بوده است.

این مقام مسئول بابیان اینکه در شش ماهه نخست امسال، اعتباری افزون بر ۹۷ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان به زوج‌های جوان تویسرکانی در قالب وام ازدواج پرداخت شده است گفت: در شش ماه نخست سال قبل میزان پرداخت وام ازدواج ۴۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده که نشان می‌دهد میزان پرداخت وام ازدواج در شش ماه ابتدایی امسال بیش از ۹۷ درصد افزایش یافته است.

شایسته مطرح کرد: در ۵ ماهه سال جاری ۶۰ فقره طلاق و ۳۱۲ فقره ازدواج در تویسرکان انجام شده است که در مدت مشابه سال قبل ۱۰۱ فقره طلاق و ۳۱۸ فقره مورد ازدواج بوده است که در سطح استان، شهرستان تویسرکان ۴۰ درصد کاهش طلاق داشته است.

مدیر ورزش و جوانان شهرستان تویسرکان از برنامه‌های فرهنگی ورزشی که ۶ ماهه اول سال برگزار شده است نام برد و افزود: ۵۴۰ برنامه در قالب فرهنگی و ورزشی که شامل ۱۴۰ برنامه فرهنگی و ۴۰۰ برنامه ورزشی برگزارشده است نام برد.

شایسته از برگزاری سه ستاد ساماندهی با موضوعات ازدواج، آسیب‌های اجتماعی و اوقات فراغت نام برد و متذکر شد :۹ اداره در بحث اوقات فراغت در شهرستان تویسرکان مشارکت داشته‌اند که بالغ بر ۸۰۰۰ نفر در این حوزه طی سه ماه خدمات دریافت کرده‌اند که شامل برنامه مدرسه فوتبال، کشتی، ژیمیناستیک، شنا، حلقه‌های صالحین، مسابقات ورزشی، مسابقات ورزشی کانون‌های فرهنگی و هنری، نقاشی و خاطره گویی بوده است.

وی گفت: طرح ورزش خیابانی با هدف ایجاد شور و نشاط جامعه و جذب نوآموزان در شهرستان انجام شده است.

شایسته یادآور شد: در هفته تربیت بدنی بزرگداشت روز کوهنورد و صعود به قله کوهنوردی از اهم برنامه‌های هفته ورزش بوده است که برگزار شده است.

مدیر ورزش و جوانان شهرستان تویسرکان بابیان اینکه از سال ۹۹ تا کنون ۲۸ مورد تعمیرات یا افتتاح در شهرستان تویسرکان انجام شده است خاطرنشان کرد: اعتبار تعمیراتی در ۶ ماهه امسال ۲۰۱ میلیون تومان و اعتبار تجهیزاتی ۱۳۶ میلیون تومان بوده است.

شایسته در پایان افزود: سه پروژه بانوان، باستانی و زمین چمن سرکان از سفر ریاست جمهوری اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان تخصیص داده شده است و مجموعه بانوان شامل سالن، استخر و زمین چمن خواهد بود.