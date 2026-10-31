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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

جاده چالوس از ساعت ۱۶ یک‌طرفه شد

جاده چالوس از ساعت ۱۶ یک‌طرفه شد

رئیس پلیس راه فراجا از ممنوعیت تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۶ امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه فراجا، از اعمال محدودیت ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به دلیل ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب این محورها خبر داد.

وی با اشاره به افزایش حجم تردد در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال اعلام کرد: به‌منظور مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور، مقرر شده است از ساعت ۱۶ امروز تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال، از تهران و کرج به سمت مرزن‌آباد، ممنوع شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در ادامه، مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد. این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه بار ترافیکی و عادی شدن شرایط تردد در این محورها ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6995438
مهسا حيدری توچائی

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