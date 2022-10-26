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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۲۶

لیگ برتر کشتی آزاد؛

تیم پتروپالایش از سد انبوه سازان هوتن گذشت

تیم پتروپالایش از سد انبوه سازان هوتن گذشت

تیم پتروپالایش در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور از سد انبوه سازان هوتن گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار رفت از هفته دوم بیست و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) در گروه A امروز در شهر تاکستان قزوین برگزار شد.

در این دیدار تیم پتروپالایش بلیش تاکستان قزوین با نتیجه ۹ بر ۱ مقابل مهمان خود تیم انبوه سازان هوتن به پیروزی رسید.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم پتروپالایش در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک ۴ – رضا مومنی صفر
۶۱ کیلوگرم: مجید داستان ۹ – داریوش حضرتقلی زاده ۱
۶۵ کیلوگرم: مرتضی قیاسی ۲- ابوالفضل حاجی پور ۱
۷۰ کیلوگرم: علی اکبر فضلی ۱۰ – امیررضا اکبرزاده صفر
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی ۵ – فریبرز بابایی صفر
۷۹ کیلوگرم: مصطفی قیاسی ۱۱ – محمد قلعه سری ۱
۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی ۱۰ – عارف رنجبر صفر
۹۲ کیلوگرم: دانیال شریعتی نیا صفر – مجتبی گلیج ۹
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع ۱۰ – امیررضا صحرایی صفر

کد مطلب 5617606

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