تیم پتروپالایش از سد انبوه سازان هوتن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار رفت از هفته دوم بیست و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) در گروه A امروز در شهر تاکستان قزوین برگزار شد.

در این دیدار تیم پتروپالایش بلیش تاکستان قزوین با نتیجه ۹ بر ۱ مقابل مهمان خود تیم انبوه سازان هوتن به پیروزی رسید.



نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم پتروپالایش در ابتدا آمده است):



۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک ۴ – رضا مومنی صفر

۶۱ کیلوگرم: مجید داستان ۹ – داریوش حضرتقلی زاده ۱

۶۵ کیلوگرم: مرتضی قیاسی ۲- ابوالفضل حاجی پور ۱

۷۰ کیلوگرم: علی اکبر فضلی ۱۰ – امیررضا اکبرزاده صفر

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی ۵ – فریبرز بابایی صفر

۷۹ کیلوگرم: مصطفی قیاسی ۱۱ – محمد قلعه سری ۱

۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی ۱۰ – عارف رنجبر صفر

۹۲ کیلوگرم: دانیال شریعتی نیا صفر – مجتبی گلیج ۹

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع ۱۰ – امیررضا صحرایی صفر