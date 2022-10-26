زمان پرواز کاروان تیم ملی ایران به جام جهانی قطر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خواستار برگزاری دو دیدار تدارکاتی دیگر قبل از شروع رقابت‌ها جام جهانی ۲۰۲۲ قطر کرده است. نخستین بازی ملی‌پوشان ۱۹ آبان ماه مقابل نیکاراگوئه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. دومین بازی نیز مقابل تونس در کشور قطر انجام می‌شود تا ملی‌پوشان فوتبال ایران با آمادگی هرچه تمام برای شروع رقابت‌های مرحله گروهی آماده شوند.

کاروان تیم ملی ایران با درخواست کی روش قرار است ۲۲ آبان ماه به قطر سفر کند. پرواز چارتر تیم ملی ایران با حضور صرفاً بازیکنان، اعضای کادر فنی، پزشکی و تدارکات به کشور قطر سفر می‌کند و احتمال حضور مهدی تاج در این پرواز هم اندک است.

همچنین دو تن از اعضای هیأت رئیسه نیز در این پرواز حضور خواهند داشت اما بقیه مسئولان فدراسیون فوتبال حدود چهار روز قبل از شروع رقابت‌ها به قطر سفر می‌کند.

تیم ملی فوتبال ایران در گروه B با انگلیس، آمریکا و ولز همگروه است که برنامه بازی‌های این تیم به شرح زیر است:

* تیم ملی فوتبال ایران - انگلیس؛ دوشنبه ۳۰ آبان - ساعت ۱۹:۳۰

* تیم ملی فوتبال ایران - ولز؛ جمعه ۴ آذر - ساعت ۱۶:۳۰

* تیم ملی فوتبال ایران - آمریکا؛ سه‌شنبه ۸ آذر - ساعت ۲۲:۳۰