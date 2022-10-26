به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از خبرگزاری رویترز اعلام کرد که وزارت خزانه داری آمریکا اسامی چند فرد و نهاد ایرانی دیگر را در لیست تحریم های خود قرار داده است.

بر اساس اعلام این رسانه، ۱۳ مقام و ۳ نهاد ایرانی از سوی دفتر کنترل دارائی های وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) به بهانه مشارکت در سرکوب اغتشاشات و قطع اینترنت مورد تحریم قرار گرفتند.

در بیانیه صادره از سوی دفتر کنترل دارائی های وزارت خزانه داری آمریکا افراد و نهادهای مورد نظر به شرح زیر اعلام شده اند:

محمد کاظمی

عباس نیلفروشان

حسین مدرس خیابانی

احمد شفاهی

هدایت فرزادی

سید حشمت الله حیات الغیب

حیدر پسندیده

مراد فتحی

مرتضی پیری

سید مجتبی مصطفوی

فرزین کریمی مزلقانچای

محمد حسین خسروی

محمدرضا استاد



بر اساس این بیانیه، نهادهای هدف تحریم های آمریکا نیز عبارتند از:

زندان بوشهر

آکادمی راوین

شرکت سامانه گستر سحاب پرداز

در این ارتباط، یک نشریه آمریکایی روز گذشته از تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران در حمایت از اغتشاشات خبر داده بود.

نشریه پولیتکیو ادعا کرده بود که از سوی برخی فعالان درخواست هایی به بایدن برای تغییر نظام در ایران ارائه شده اما بایدن و دستیارانش تمایلی در این خصوص ندارند!

یک مقام وزارت خارجه آمریکا رویکرد دولت بایدن در این خصوص را یکپارچه اعلام کرد و افزود که در این خصوص چند دستگی وجود ندارد.