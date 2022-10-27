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۶ آبان ۱۴۰۱، ۰:۱۱

یک کشته و ۴ زخمی در حمله با سلاح سرد در ایتالیا

یک کشته و ۴ زخمی در حمله با سلاح سرد در ایتالیا

رسانه های ایتالیا از کشته و زخمی شدن ۵ نفر در حمله با سلاح سرد چاقو در نزدیکی شهر میلان این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، رسانه های ایتالیا شامگاه پنج شنبه از کشته و زخمی شدن چند نفر در حمله با سلاح سرد در نزدکی شهر میلان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در این حادثه که با استفاده از سلاح سرد چاقو صورت گرفت یک نفر کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.

در بین زخمی های این حادثه که در یک مرکز تجاری در نزدیکی میلان روی داد، یک بازیکن فوتبال اسپانیایی با نام «پابلو ماری» هم حضور دارد.

خبرگزاری ایتالیا (انسا) گفت که یک فرد ایتالیایی که از مشکلات روحی رنج می برد پس از این حمله که عصر پنج شنبه در اساگو در اطراف میلان رخ داد، بازداشت شده است.

فرد جانباخته در این حادثه یکی از کارکنان در داخل این مرکز تجاری معرفی شده و گفته می شود که جراحت زخمی های این حادثه شدید است.

جزئیات بیشتری در خصوص این حادثه منتشر نشده است.

کد مطلب 5618655

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