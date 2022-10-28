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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۰۹

تبریک شاه و ولیعهد سعودی به نخست وزیر جدید عراق

تبریک شاه و ولیعهد سعودی به نخست وزیر جدید عراق

پادشاه و و لیعهد سعودی رأی اعتماد پارلمان عراق به دولت جدید این کشور را به «محمد شیاع السودانی» تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزای مهر، پادشاه و ولیعهد سعودی با ارسال پیام‌های جداگانه رأی اعتماد پارلمان عراق به نخست وزیر و دولت جدید این کشور را به «محمد شیاع السودانی» تبریک گفتند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان ضمن ابراز خرسندی از کسب رأی اعتماد محمد شیاع السودانی از پارلمان عراق، برای او موفقیت و برای ملت عراق پیشرفت و شکوفایی بیشتر را آرزو کرد.

محمد بن سلمان ولیعهد سعودی نیز در پیامی به السودانی ضمن تبریک کسب رأی اعتماد از پارلمان عراق، برای او آرزوی موفقیت و برای ملت عراق آرزوی پیشرفت و رشد بیشتر کرد.

گفتنی است که جلسه پارلمان عراق دیروز پنج‌شنبه تحت تدابیر شدید امنیتی با حضور ۲۵۳ نماینده تشکیل شد و نمایندگان به تمام وزرای پیشنهادی «محمد شیاع السودانی» رأی اعتماد دادند.

«محمد شیاع السودانی» پس از مکلف‌شدن از طرف عبداللطیف رشید رئیس جمهوری عراق، روز پنج شنبه اسامی کابینه و برنامه جدید دولت عراق را برای گرفتن رأی اعتماد در اختیار نمایندگان پارلمان این کشور قرار داد. نمایندگان پارلمان نیز پس از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، به همه کابینه السودانی رأی اعتماد دادند.

کد مطلب 5618789

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    نظرات

    • محمد رضا حشمت خواه ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      علی الزیدی به عنوان جانشین السودانی و نخست‌وزیر جدید عراق انتخاب شده است.

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