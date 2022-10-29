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۷ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۳۱

گفتگوی تلفنی شاه اردن با نخست وزیر جدید عراق

گفتگوی تلفنی شاه اردن با نخست وزیر جدید عراق

ملک عبدالله دوم در گفتگوی تلفنی با محمد شیاع السودانی، بر حمایت اردن از عراق برای ایفای نقش پیشگام منطقه ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه، دفتر نخست وزیری عراق امروز شنبه اعلام کرد که «عبدالله دوم» پادشاه اردن در تماس تلفنی با «محمد شیاع السودانی» آغاز به کار رسمی او به عنوان نخست وزیر عراق و رأی اعتماد پارلمان این کشور به کابینه پیشنهادی او را تبریک گفت.

بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، السودانی در گفتگوی تلفنی با پادشاه اردن بر ادامه همکاری‌های دوجانبه در راستای ملت‌های دو کشور و امنیت و ثبات منطقه تأکید کرد. ملک عبدالله دوم نیز بر حمایت از عراق بر ایفای نقش پیشگام در منطقه تأکید کرد.

دو طرف در این گفتگوی تلفنی تحکیم روابط بین عراق و اردن را ضروری دانستند.

لازم به ذکر است که کابینه نخست وزیر جدید عراق روز پنجشنبه گذشته در پارلمان عراق رأی اعتماد نمایندگان را کسب کرد.

کد مطلب 5619984

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