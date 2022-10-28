تبریک «نوری المالکی» به نخست وزیر و اعضای کابینه جدید عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون، رأی اعتماد پارلمان عراق به دولت جدید این کشور را به «محمد شیاع السودانی» و اعضای کابینه او تبریک گفت.

نوری المالکی در پیام تبریک خود خطاب به نخست وزیر و اعضای دولت جدید عراق گفت: به خاطر رأی اعتماد مجلس نمایندگان که بیانگر اعتماد مردم عراق است، به شما تبریک می‌گویم. امیدوارم که تلاش شما بر تحقق خواسته‌های مردم عراق برای ساخت و ساز و بازسازی کشور، ارائه خدمات، مقابله با فقر، بحران مسکن و آب و بهبود زندگی مناسب متمرکز شود.

وی افزود: ما همچنین امیدواریم که دولت جدید به سرعت امنیت و ثبات را در سراسر کشور عزیزمان تقویت، با همه قانون شکنان مقابله و امنیت شهروندان را در برابر نفوذ تروریسم حفظ کند.

نوری المالکی در پایان پیام خود تأکید کرد: ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری با سایر شرکا و نیروهای ملی هستیم که تلاش‌های آنها منجر به شکل گیری دولت جدید شد تا برای احیای کشور و تحقق آرمان‌های مردم آن برای ساختن زندگی آزاد و شرافتمندانه تلاش کنیم.

گفتنی است که جلسه پارلمان عراق دیروز پنج‌شنبه تحت تدابیر شدید امنیتی با حضور ۲۵۳ نماینده تشکیل شد و نمایندگان به تمام وزرای پیشنهادی «محمد شیاع السودانی» رأی اعتماد دادند.

«محمد شیاع السودانی» پس از مکلف‌شدن از طرف عبداللطیف رشید رئیس جمهوری عراق، روز پنج شنبه اسامی کابینه و برنامه جدید دولت عراق را برای گرفتن رأی اعتماد در اختیار نمایندگان پارلمان این کشور قرار داد. نمایندگان پارلمان نیز پس از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، به همه کابینه السودانی رأی اعتماد دادند.