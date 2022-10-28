امنیت مردم ایران اسلامی خط قرمز نظام انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام حبیب پهلو زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر اهرم با اشاره به درماندگی و اضمحلال استکبار جهانی در مواجهه با قدرت جمهوری اسلامی روی به جنایت نسبت به ملت روی آورده عنوان داشت: جنایت ضد انسانی و حمله تروریستی به سومین حرم اهل بیت حرم حضرت احمدبن موسی علیهما السلام (شاهچراغ) که منجر به شهادت و مجروح شدن دهها نفر زنان، مردان و کودکان بی گناه شد دل‌های مؤمنین را اندوهگین و داغدار کرد را محکوم می‌کنیم

امام جمعه اهرم افزود: مقام معظم رهبری در پیام تسلیت فرمودند عامل یا عاملان این جنایت اندوه بار یقیناً مجازات خواهند شد ولی داغ عزیزان و نیز هتک حرمت حرم اهل بیت علیهم‌السلام جز با جست و جو از سررشته‌ی این فاجعه‌آفرینی‌ها و اقدام قاطع و خردمندانه درباره‌ی آن، جبران نخواهد شد.

وی گفت: این گونه فتنه‌ها ریشه در خارج دارد و باید سرچشمه فتنه خشکانده شود که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند همه در مقابله با دستِ دشمنِ آتش‌افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل باید ید واحدی باشند در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی اعتنایی و بی‌احترامی روا می‌دارد.

امام جمعه اهرم ادامه داد: این حادثه مثل حوادث دیگر که در حرم های مقدس انجام گرفته برای تحریک گسل‌های مذهبی و ایجاد اختلاف بین مذاهب و قومیت‌های مختلف است.

وی ادامه داد: فتنه با یک اتفاق کوچکی شروع می‌شود و با دمیدن خواص و یا محکوم نکردن خواص فتنه شروع می‌شود و دشمن از این تاریکی فتنه استفاده می‌کند و می‌شود آنچه که خواص فکرش نمی‌کردند و باعث مشغول کردن نیروهای امنیتی به حواشی فتنه و ورود فتنه گران به مرحله بعد که کشته سازی است که در شیراز و دیگر شهرها انجام دادند.

وی افزود: به همین خاطر خواصی که برای یک امری خودشان را به آب و آتش می‌زنند اما در فتنه خاصیت خود را از دست می‌دهند و مثل عوام می‌شوند اگر تا به امروز با آتش زدن قرآن و پرچم و دیگر مقدسات کوتاه نیامدند به ارعاب و افساد فی الارض روی آوردند، بدانند که خط قرمزی برای خودشان نگذاشته‌اند.

تربیت نسلی مؤمن و انقلابی

وی افزود: اگر تا به حال دشمنان حکومت اسلامی از مدارا و صبر نظام سو استفاده کرده‌اند بدانند که حفظ امنیت فرد فرد مردم ایران اسلامی خط قرمز نظام انقلابی است و به آمریکا و صهیونیست و گاو شیرده آنها در منطقه که به عنوان محور شرارت هستند عرض می‌کنیم اگر نخواهید خطوط قرمز انقلاب اسلامی را رعایت کنید، همانطور که پایگاه عین الاسد با موشک‌های نقطه زن گورستان نیروهای شما شد، بدانید که فرمان ولی ما بر زمین نخواهد ماند و تل آویو و حیفا با خاک یکسان خواهد شد.

پهلوزاده با گرامیداشت هشتم آبان، سالروز شهادت شهید حسین فهمیده که «روز نوجوان» گفت: از ابتدای انقلاب دشمن به دنبال بی اثر کردن نسل مؤمن و انقلابی مثل شهید فهمیده‌ها و شهید حسین صافی است.

وی گفت: دشمن می‌داند که فتح الفتوح این انقلاب تربیت نسلی مؤمن و انقلابی است و می‌خواهد این تربیت دینی و انقلابی با هر ترفندی که شده چه با بازی‌ها و زیست و حضور غیر مؤثر در فضای مجازی این تربیت را متوقف کند، اما دشمن غافل از این است که این نسل نوجوان نسلی است که این کشور را به اوج خواهد رساند و هراس و ترس دشمن و برپا کردن این فتنه‌ها برای این است که حماسه شهید فهمیده‌ها و نادر مهدوی‌ها و حججی ها تکرار نشود اما بدانند این کابوس آنها محقق خواهد شد و سیلی‌هایی که از نسل شهید فهمیده و مهدوی و حججی و حاج قاسم یکی محکم‌تر از دیگری سیلی خوردند بدانند که از نوجوانان نسل دهه هشتادی و نودی ها چنان سیلی خواهند خورد که برای همیشه از صفحه روزگار محو خواهند شد.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: نسل نوجوان و دانش آموز ما در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی ۳۶ هزار شهید تقدیم اسلام کرده و ان شاء الله نسل نوجوان امروز برای دفاع از انقلاب و ناموس این مملکت محکم‌تر از گذشته پای آرمان‌های خود ایستاده است.

وی یاد آور شد: انقلاب اسلامی همیشه در امور و اقدامات دقت داشته و با بررسی دقیقِ اتفاقات تصمیمی از روی حکمت می‌گیرد، انقلاب اسلامی بر اصل اشداء علی الکفار رحماء بی نهم استوار است و همچنین اصل عزت که هیچ گاه از آرمان‌ها و ارزش‌ها کوتاه نیامده و در این ۴۴ سال این اصول مایه بقای انقلاب اسلامی بوده و ان شاء الله با وحدت و همدلی و تبعیت از ولایت فقیه و اصل دشمن شناسی ه اراده حق تعالی بر پیروزی مستضعفان عالم محقق شدنی است.

پهلو زاده بیان کرد: هشتم آبان روز پدافند غیر عامل نامگذاری شده که در واقع کشور از هر حیث آماده برای دفاع غیرمسلحانه باشد و هر مجموعه‌ای برای دفاع از نفوذها، تحریف‌ها و تخریب‌ها و برای مقابله با دشمن در همه ابعاد چه در فضای حقیقی و چه مجازی نیاز به یک بازدارندگی دارد.

وی گفت: به فرموده قرآن کریم «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُم» در بازدارندگی باید به حدی برسیم که دشمن به خودش اجازه تجاوز ندهد مثل بازدارندگی در تسلیحات موشکی و پهپادی داریم.

وی افزود: اما از حیث پدافند غیر عامل در فضای مجازی متأسفانه زیست بوم کشور ما در کنترل شبکه‌های خارجی است و تا این استقلال در فضای مجازی حاصل نشود این تهدیدها هم وجود دارد.

امام جمعه اهرم با تبریک سالروز ولادت با سعادت امام عسکری علیه السلام گفت: ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی توفیق درک حکومت جهانی فرزند امام عسکری علیه السلام به ما عنایت بفرماید.