غارت حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت یمن زیر سایه آتش بس

به گزارش خبرگزاری به نقل از المیادین، یک منبع آگاه در وزارت نفت و معادن یمن با ذکر اعداد و ارقام، منابع و درآمدهای نفت و گاز غارت شده این کشور توسط ائتلاف متجاوز سعودی را در دوره آتش بس که ۶ ماه به طول انجامید، اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، یک منبع در وزارت نفت و معادن دولت نجات ملی یمن در صنعا امروز جمعه اعلام کرد: حجم منابع نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آنکه در ماه‌های آتش‌بس توسط ائتلاف متجاوز سعودی به غارت رفته است، حقوق یک سال همه کارمندان دولت را پوشش می‌دهد.

منبع مذکور تأکید کرد که حجم صادرات منابع نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن را با اعداد و تاریخ پیگیری کرده و به این نتیجه رسیده است که حجم ثروت‌های غارت شده نفت و گاز یمن در بازه زمانی ۲ آوریل تا ۲ اکتبر ۲۰۲۲ برای حقوق یک سال تمام کارمندان دولت کفایت می‌کند.

این منبع آگاه یمنی فاش کرد: مجموع درآمدهای نفتی غارت شده توسط نیروهای متجاوز در دوره آتش بس ۹.۹ میلیون بشکه یا ۱.۱ میلیارد دلار بوده است. همچنین مجموع درآمدهای گازی غارت شده توسط مزدوران متجاوز در مدت شش ماه آتش بس، ۱۱۴.۶ میلیارد ریال سعودی بوده است.

منبع آگاه یمنی اشاره کرد که غارت منابع نفتی یمن توسط ائتلاف متجاوز سعودی به شرح زیر است:

۱. ائتلاف متجاوز سعودی در ماه آوریل ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام به ارزش بیش از ۳۷۳ میلیون دلار را غارت کرد که حقوق سه ماه همه کارمندان دولت را پوشش می‌داد.

۲. ائتلاف متجاوزی سعودی در ماه مه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام به ارزش تقریبی ۲۷۰ میلیون دلار غارت کرد که حقوق بیش از دو ماه همه کارکنان دولت را پوشش می‌داد.

۳. ائتلاف متجاوز سعودی در ماه ژوئن یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام از بنادر یمن به ارزش ۱۵۸ میلیون دلار غارت کرد که حقوق یک ماه و نیم همه کارمندان دولت را پوشش می‌داد.

۴. ائتلاف متجاوز سعودی در ماه اوت ۳ میلیون بشکه نفت خام از بنادر یمن به ارزش ۲۹۸ میلیون دلار غارت کرد که حقوق بیش از دو ماه همه کارکنان دولت را پوشش می‌دهد.