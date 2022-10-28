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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۴۲

سخنگوی وزارت بهداشت تشریح کرد؛

جزئیات محموله آنتی بیوتیک وارداتی از هند/ توزیع داروها از شنبه

جزئیات محموله آنتی بیوتیک وارداتی از هند/ توزیع داروها از شنبه

سخنگوی وزارت بهداشت، جزئیات محموله ۵۰ تُنی آنتی بیوتیک وارداتی به کشور را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آئین، با عنوان این مطلب که نخستین محموله آنتی بیوتیک ساعت ۱.۳۰ بامداد شنبه وارد کشور می‌شود، گفت: توزیع ۵۰ تُن آنتی بیوتیک وارداتی از روز شنبه آغاز شده و به میزان کافی در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

وی افزود: این محموله شامل سه و نیم میلیون عدد انواع سوسپانسیون آنتی بیوتیک اطفال، آموکسی سیلین، کوآموکسی کلاو، سفکسیم، سفالکسین و آزیترومایسین است که از طریق هند وارد کشور می‌شود.

دستیار وزیر بهداشت اظهار داشت: این محموله با هماهنگی وزارت بهداشت و با هدف تنظیم بازار دارو به کشور وارد شده است.

پاک آئین ادامه داد: سیاست وزارت بهداشت، حمایت از تولید داخلی دارو ست، اما هر گاه نیاز بازار توسط تولید کنندگان تأمین نشود، برای تأمین این نیاز و تنظیم بازار، مجوز واردات دارو صادر خواهد شد.

کد مطلب 5619113

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    نظرات

    • سعید IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
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      پاسخ
      هنوز درد خاطره آن داروهای بیهوشی تاریخ مصرف گذشته که در اتاق زایمان به زنان حامله زدید و آنها را کشتید یا آن پنی‌سلین های تقلبی که موجب مرگ هم وطنانمان شد از یاد نرفته باز داروی هندی چه اشغالی می خواهید به عنوان دارو به مردم بیمار بدهید با گلوله نمی تواند جمعیت بکشید می خواهید با دارو بکشید

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