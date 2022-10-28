جزئیات محموله آنتی بیوتیک وارداتی از هند/ توزیع داروها از شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آئین، با عنوان این مطلب که نخستین محموله آنتی بیوتیک ساعت ۱.۳۰ بامداد شنبه وارد کشور می‌شود، گفت: توزیع ۵۰ تُن آنتی بیوتیک وارداتی از روز شنبه آغاز شده و به میزان کافی در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

وی افزود: این محموله شامل سه و نیم میلیون عدد انواع سوسپانسیون آنتی بیوتیک اطفال، آموکسی سیلین، کوآموکسی کلاو، سفکسیم، سفالکسین و آزیترومایسین است که از طریق هند وارد کشور می‌شود.

دستیار وزیر بهداشت اظهار داشت: این محموله با هماهنگی وزارت بهداشت و با هدف تنظیم بازار دارو به کشور وارد شده است.

پاک آئین ادامه داد: سیاست وزارت بهداشت، حمایت از تولید داخلی دارو ست، اما هر گاه نیاز بازار توسط تولید کنندگان تأمین نشود، برای تأمین این نیاز و تنظیم بازار، مجوز واردات دارو صادر خواهد شد.