اجرای کشت قراردادی باهدف حمایت از معیشت کشاورزان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد ساداتی‌نژاد جمعه شب در پایان سفر یک روزه به استان آذربایجان شرقی و در دیدار با کارکنان بخش کشاورزی این استان، اظهار کرد: رئیس جمهور مأموریت تأمین غذای با کیفیت، سالم، ارزان و با منشأ داخلی را به ما سپرده است که مأموریت بسیار بزرگی است.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی مسئله بسیاری از کشورها شده است، افزود: جنگ و بحران اوکراین نشان داد که مساله امنیت غذایی دارای چه اهمیتی برای کشورها است و مسأله‌ای قابل رقابت با غذا نیست.

ساداتی‌نژاد با تاکید بر اینکه امروزه حکمرانی غذا دارای اهمیت بالایی است، تصریح کرد: قدرت غذا قدرت مهمی است، کشاورز ما امروز تأمین کننده قدرت بوده و صرفاً تأمین کننده غذا به شمار نمی‌رود.

وی افزود: این نگاه جدیدی به شمار می‌رود و کشاورزان سربازان تولید قدرت در کشور هستند.

مقام عالی وزارت با بیان اینکه امروز در دولت به خوبی نقش و اهمیت غذا مشخص است، یادآور شد: جایگاه کشاورزی در دولت سیزدهم جایگاه والاتری نسبت به ادوار گذشته است و این مهم یک فرصت را برای ما ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به ابلاغ الگوی کشت، گفت: این مهم پس از ۵۰ سال ابلاغ شده و نقش شما در اجرای آن بسیار اهمیت دارد.

به گفته مقام عالی وزارت، باید الگوی کشت در کشور اجرایی شود تا میزان کشت، میزان تولید و مکان آن مشخص باشد تا بتوانیم از آب و خاک‌مان صیانت کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اجرای کشت قراردادی گفت: برای حمایت از معیشت کشاورزان راهی جز کشاورزی قراردادی نداریم.

وی افزود: در حال حاضر کشت قراردادی در گندم شروع شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرایی شدن قانون تمرکز در دولت سیزدهم، یادآور شد: در آبان ماه سال گذشته بازار به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد و در این راستا نگرانی‌هایی برای تولید وجود داشته است.

ساداتی‌نژاد با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی با تفکر جهادی نشان داد که علاوه بر تولید، بازار را نیز می‌تواند مدیریت کند، گفت: امسال شاهد رشد در تولید محصولات کشاورزی بوده‌ایم و این مهم بدون بازار امکان‌پذیر نبود.

وی با بیان اینکه باید تولید و بازار در کنار هم حفظ شود و بازار در اختیار تولید کننده قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بازار آرام‌تری را نسبت به دوره‌های گذشته شاهد بودیم به طوری که در تمام دنیا با کمبود مواجه بوده‌ایم، در کشورمان مردمی‌سازی یارانه‌ها نیز عملیاتی شد و کمبودی وجود نداشت که نتیجه زحمات کارکنان وزارت جهادکشاورزی و کشاورزان کشور است.

وی افزود: وزارت جهادکشاوزری در بحث مردمی‌سازی یارانه‌ها به نحو مطلوبی، وظیفه خود را انجام داده است.

وزیر جهادکشاورزی گفت: در خصوص آبخیزداری باید فعالیت جدیدی انجام شود، با روش حال حاضر ۹۰ سال برای آبخیزداری باید زمان صرف شود.

وی با اشاره به نگاه ویژه دولت در حوزه آبخیزداری، تصریح کرد: رئیس جمهور در این بخش دستور انجام فعالیت آبخیزداری طی ۱۰ سال را داده که نیازمند اعتبار کار و جدی در منابع طبیعی نیاز دارد.

به گفته وزیر جهادکشاورزی، کاشت یک میلیارد نهال را نیز در این حوزه رئیس جمهور دستور داده است.

ساداتی‌نژاد یادآور شد: در حال حاضر سالانه ۴۰ میلیون نهال در کشور تولید می‌شود که برای این طرح باید سالانه ۲۵۰ میلیون نهال تولید شود که طی ۴ سال بتوانیم یک میلیارد نهال بکاریم که کار جهادی بوده که نیازمند عزم جدی است.

وی با بیان اینکه باید به ۱۰۰ هزار هکتار گلخانه برسیم و برنامه آن را از امسال آغاز می‌کنیم، افزود: در حال حاضر آمار گلخانه‌های ما ۲۵ هزار هکتار است و در این طرح باید چهار برابر شود به دلیل اینکه بر اساس الگوی کشت باید کشت سبزی و صیفی را به گلخانه‌ها منتقل کنیم.

ساداتی‌نژاد با اشاره به سهم این استان در گلخانه‌ها یادآور شد: باید برای این مهم جذب سرمایه‌گذار کنیم و باید سرمایه‌گذاران سایر بخش‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی جذب کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی سهم خود را از سرمایه‌گذاران طی سال‌های گذشته نگرفته است، تصریح کرد: ما در تولید ناخالص داخلی سهم ۱۱.۷ درصدی داریم در حالی که حداکثر سرمایه‌گذاری در این بحش ۴ درصد است.

وزیر جهادکشاورزی از سرمایه‌گذاران دعوت کرد تا در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کنند و وزارت جهادکشاورزی نیز حداکثر کمک را در این زمینه خواهد داشت.

ساداتی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه باید در واگذاری کارها به تشکل‌ها افراط کنیم، یادآور شد: باید حداکثر ظرفیت تشکل‌ها را به کار بگیریم تا کشاورزی توسط خود تشکل‌ها مدیریت شود.

به گفته وی، تسهیلات مکانیزاسیون از هفته آینده پرداخت می‌شود.

مقام عالی وزارت گفت: همه مراکز خدمات کشاورزی این استان تجهیز شود تا ارتقای در حوزه خدمات داشته باشیم.