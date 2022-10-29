آیت الله اعرافی شهادت طلبه بسیجی «آرمان علی وردی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در پیامی شهادت طلبه بسیجی آرمان علی وردی که توسط اغتشاشگران به شهادت رسید را تسلیت گفت که متن آن به این شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

در نهایت تأسف و تأثر، خبر آسمانی شدن طلبه بسیجی آقای علی وردی (طاب ثراه) در راه دفاع از ارزش‌های مکتبی را دریافت نمودم.

اینجانب شهادت این رادمرد با اخلاص را به خانواده، دوستان و آشنایان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان، رفعت مقام و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر فراوان و پایدار خواهانم.

گفتنی است؛ آرمان علی‌وردی طلبه ۲۱ ساله بسیجی مدرسه آیت الله مجتهدی تهران در ناآرامی‌های چهارشنبه شب هفته گذشته در اکباتان تهران براثر حمله اغتشاشگران مجروح و به بیمارستان منتقل شد و سپس به شهادت رسید.