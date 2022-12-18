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۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۱۵

امروز و در شهرک اکباتان؛

صحنه شهادت شهید آرمان علی وردی بازسازی شد

صحنه شهادت شهید آرمان علی وردی بازسازی شد

برسی صحنه جرم وقوع جنایت منتهی به شهادت شهید آرمان علی وردی با حضور بازپرس پرونده شهرک اکباتان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز یکشنبه ۲۷ آذر بررسی صحنه جرم جنایت منتهی به شهادت شهید آرمان علی وردی با حضور بازپرس پرونده، تیم تشخیص بررسی صحنه جرم قوه قضائیه و پلیس آگاهی تهران بزرگ در شهرک اکباتان انجام شد.

در جریان بازسازی صحنه شهادت آرمان علی‌وردی، متهمان پرونده به تشریح اقدامات خود در شب حادثه پرداختند تا نقش هر کدام از آن‌ها در وقوع این جنایت مشخص شود.

صحنه شهادت شهید آرمان علی ورردی بازسازی شد

طلبه جوان شهید آرمان علی‌وردی در ناآرامی‌های چهارشنبه ۴ آبان سال جاری در شهرک اکباتان بر اثر جراحت شدید ناشی از حمله اغتشاشگران مجروح و به بیمارستان منتقل شد و در نهایت به فیض رفیع شهادت نائل آمد.

شهید علی‌وردی ۲۱ ساله، طلبه بسیجی و مربی کانون تربیتی حوزه بود. یک روز پس از شهادت شهید علی وردی، علی صالحی دادستان تهران با اعلام خبر تشکیل پرونده ویژه قضائی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دستور ویژه‌ای را برای شناسایی عوامل شهادت این طلبه بسیجی در اکباتان، صادر کرد.

کد مطلب 5658711

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