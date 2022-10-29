رکورد استقلال تا پایان هفته یازدهم/ اتفاق هفته اول دیگر تکرار نشد

به گزارش خبرنگار مهر، با اینکه ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی آبی پوشان کارش را با این تیم با شکست آغاز کرد و در همان هفته نخست رقابت‌ها با ۲ گل در ورزشگاه آزادی مغلوب تیم سپاهان شد، اما روند این تیم رفته رفته شکل بهتری گرفت تا جایی که در پایان هفته یازدهم لیگ برتر با ۲۲ امتیاز و تحمل همان یک شکست در رده دوم جدول حضور دارند.

با گذشت ۱۱ هفته از رقابتهای لیگ برتر، آبی پوشان با تحمل همان یک شکست همراه با پرسپولیس، سپاهان و مس رفسنجان کم شکست ترین تیم‌های مسابقات هستند و از آنجایی که تک شکست آبی‌ها به هفته نخست باز می‌گردد و دیگر تیم‌ها در هفته‌های بعد متحمل شکست شدند، می‌توان گفت شاگردان ساپینتو با ۱۰ بازی بدون شکست، دارای رکورد طولانی‌ترین مدت بدون باخت می‌باشند.

آبی پوشان با ۶ پیروزی، ۴ تساوی و یک شکست و زدن ۱۲ گل در مقابل دریافت ۶ گل، ۲۲ امتیاز کسب کرده؛ پایین‌تر از پرسپولیس و بالاتر از سپاهان در رده دوم جدول حضور دارند.