حضور مردم در تشییع شهدا بیانگر هم مسیری دولت و ملت است

علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مردم ایران اسلامی با حضور پرشوری که داشتند بار دیگر نشان دادند که هم دل و هم صدا متعهد به انقلاب هستند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت هیچ گاه اجازه نخواهد داد خون به ناحق ریخته شهدای این حادثه تروریستی پایمال شود و از خون‌های شهدای مظلوم حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ نخواهد گذشت.

بهادری جهرمی در ادامه یادآور شد: همراهی دولت و مردم در کنار هم بیان گر آن است که دولت متعهد به مردم و مردم متعهد به انقلاب اند از این رو همراهی مردم و دولت موجب خواهد شد توطئه‌های دشمن همواره ناکام بماند.