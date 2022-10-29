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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۲۷

سخنگوی دولت:

حضور مردم در تشییع شهدا بیانگر هم مسیری دولت و ملت است

حضور مردم در تشییع شهدا بیانگر هم مسیری دولت و ملت است

شیراز-سخنگوی دولت گفت: وظیفه دولت حمایت از بازماندگان و حفظ حقوق امثال آرتین ها است و حضور مردم بیانگر هم مسیری دولت و مردم است.

علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مردم ایران اسلامی با حضور پرشوری که داشتند بار دیگر نشان دادند که هم دل و هم صدا متعهد به انقلاب هستند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت هیچ گاه اجازه نخواهد داد خون به ناحق ریخته شهدای این حادثه تروریستی پایمال شود و از خون‌های شهدای مظلوم حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ نخواهد گذشت.

بهادری جهرمی در ادامه یادآور شد: همراهی دولت و مردم در کنار هم بیان گر آن است که دولت متعهد به مردم و مردم متعهد به انقلاب اند از این رو همراهی مردم و دولت موجب خواهد شد توطئه‌های دشمن همواره ناکام بماند.

کد مطلب 5619494

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      چه ربطی به دولت داره!! فقط رهبری

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