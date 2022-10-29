خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سناریوسازی‌های آن‌ور آبی‌ها گویا تمامی ندارد و دروغ‌پردازی‌هایشان حتی به موضوع شهدای حادثه تروریستی اخیر نیز کشیده شده است تا بیش‌ازپیش سمت‌وسوی واقعی و هدف فعالیت خود را آشکار کنند.

در آخرین دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های خارجی، آن‌ها اعلام کردند کسبه شیراز امروز با تعطیلی مغازه‌هایشان به اعتصابات و اغتشاشات پیوستند!

این دروغ در حالی طراحی و تولیدشده است که پیش‌ازاین استانداری فارس از تعطیلی عمومی در روز شنبه خبر داده بود و امروز شهر شیراز میزبان تشییع باشکوه شهدای حادثه تروریستی در شاهچراغ بود.

در این رهگذر معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس مقارن پنجم مهر از تعطیلی روز شنبه در این استان خبر داده (اینجا بخوانید) و گفته بود که پیکر شهدای این حادثه تروریستی روز شنبه تشییع می‌شود.

عبدالعلی کریمی ادامه داد که به همین دلیل روز شنبه تعطیل است.

بر این اساس امروز همه مردم اعم از کسبه و سایر اقشار کسب‌وکار خود را تعطیل و با حضور گسترده و عظیم خود، شهدایشان را تشییع کردند.

در حالیکه مردم در شیراز در مراسم تشییع شهدای حمله تروریستی حضور داشتند و سوگوار عزیزان ازدست‌رفته‌ای بودند که قربانی کینه‌توزی تروریست‌های داعشی شده بودند، رسانه‌های خارجی مدعی شدند که شیرازی‌ها مغازه‌هایشان را تعطیل کردند و این تعطیلی را به اعتصابات ربط دادند.

رسانه‌های معاند با انتشار فیلم‌هایی از تعطیلی مغازه‌های شهر، از عزاداری مردم سوءاستفاده و ادعاهای واهی و دروغین را مطرح کردند. این در حالی است که مردم طی روزهای اخیر با اغتشاشگران همراهی نداشتند و شیراز روزهای آرامی را پشت سر گذاشت و امروز با حضور در مراسم تشییع نشان دادند که راهشان از اغتشاشگران جداست.

مصادره عزای عمومی مردم شیراز در راستای منافع رسانه‌های معاند خود رسوایی دیگری در پرونده این بوق‌های تبلیغاتی است تا بار دیگر نشان دهند قلم زدن و فعالیتشان نه‌تنها برای مردم نیست که هر جا نیاز باشد روی ماتم مردمی که عزادار عزیزان ازدست‌رفته‌شان هستند هم موج‌سواری می‌کنند.