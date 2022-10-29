به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت آمریکا هشدار داد برای محافظت از «رودخانه کلرادو» و دو مخزن اصلی آن در برابر مصرف بی‌رویه، خشک‌سالی و تغییرات آب‌وهوایی، آب ایالت‌های کالیفرنیا، آریزونا، و نوادا را قطع می‌کند.

اداره احیای اراضی آمریکا دراین‌باره سه طرح اقدام احتمالی را اعلام کرده است: ۱- اعمال کاهش مصرف، ۲- ایالت‌های غربی داوطلبانه مصرف آب را کاهش دهند و ۳- کم‌احتمال‌ترین گزینه هم این که هیچ اقدامی انجام نشود.

به نوشته رویترز، طرح دولت فدرال آمریکا برای حفاظت از منابع آب آشامیدنی، احتمالاً منجر به حفظ تولید برق آبی در دو مخزن بزرگ این کشور ر ا هم می‌شود.

این اداره که از زیرمجموعه‌های وزارت کشور آمریکاست، پیش از این هم مهلتی را در اواسط ماه آگوست (مردادماه) برای هفت ایالت غربی تعیین کرده بود تا مصرف را کاهش دهند و یا با کاهش اجباری مصرف روبرو می‌شوند.

پس از پایان این مهلت، مقام‌های فدرال به این هفت ایالت وقت بیشتری داده‌اند تا به توافق برسند که تأمین آب ۴۰ میلیون نفر جمعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال اداره احیای اراضی اعلام کرده از تاریخ ۲۰ دسامبر (۲۹ آذر) به بعد از شنیدن نظرات عمومی درباره پیشنهادات خودداری خواهد کرد.

«دب هالند»، وزیر کشور دیروز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: ما متعهد به انجام اقدامات فوری و قاطع برای حفاظت از اکوسیستم رودخانه کلرادو و همه کسانی هستیم که به آن وابسته هستند.