به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خودمان را در مباحث فنی پاسخگو می‌دانیم و آماده‌ایم هر سه ماه نسبت به برگزاری این نشست‌ها اقدام کنیم. از اینکه این توفیق را بدست آوردم که در خدمت جامعه کشتی باشم خوشحالم و امیدوارم بتوانیم به موفقیت کشتی فرنگی ایران کمک کنیم.

وی افزود: کشتی فرنگی ما همیشه از یک اتفاقی رنج می برده و آن هم در اقلیت بودن و کمیت حداقلی آن است. کمیت و کیفیت کشتی فرنگی در قبال آزاد همیشه آزاردهنده بوده است. جوان‌های خوب ما در کشتی امیدهای جهان نشان دادند قابلیت سرمایه گذاری دارند. آن چیزی که در حال حاضر می‌توانم بگویم این است که کار بسیار سختی داریم.

رنگرز افزود: کمتر از ۲ سال تا المپیک زمان داریم و شرایط برخی اوزان ما سخت و نگران کننده است. برای کسب افتخار در المپیک حداقل ۴ سال و در شرایط استاندارد ۸ سال زمان نیاز است. در هر رشته‌ای هر وقت زمان دادیم نتیجه گرفتیم. آخرین نتایج مسابقات جهانی نشانگر موجودیت کشتی فرنگی ماست. شرایط خاصی پیش رو داریم‌.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی اظهار داشت: ابتدا رقابت‌های قهرمانی جهان که کسب سهمیه المپیک است را پیش رو داریم که با سال گذشته به لحاظ کیفی تفاوت زیادی دارد، پس از آن بازی‌های آسیایی را در پیش داریم که برای ورزش ما اهمیت زیادی دارد. ۲ هفته بعد رقابتهای امیدهای جهان، بعد رقابتهای داخل سالن در تایلند و سپس جام جهانی تهران را پیش رو داریم. در ۲ ماه ۵ رویداد مهم را در پیش داریم که کار را بیش از پیش سخت می‌کند.

وی تصریح کرد: حلقه مفقودی کشتی فرنگی ما پشتوانه سازی است. با توجه به اینکه ۵ رویداد نزدیک به هم را در سال آینده داریم باید ۲ تیم در تراز نزدیک به هم تشکیل دهیم تا بتوانیم حضور مؤثری در مسابقات داشته باشیم که کار بسیار سختی است. اولین اولویت ما این است که در جام جهانی آذربایجان که هفته آینده برگزار می‌شود بدون حضور مدال آوران و با تغییرات ۸۰ درصدی نسبت به ترکیب تیم ملی در مسابقات جهانی حاضر شویم. باید جوانان ما در رویدادهایی مثل جام جهانی و قهرمانی آسیا حاضر شوند تا بتوانیم پشتوانه سازی کنیم. جهانی سال آینده به مراتب سخت‌تر از جهانی ۲۰۲۲ خواهد بود.

وی با بیان اینکه نتایج رقابتهای جهانی ۲۰۲۱ نروژ یک اتفاق بود، گفت: رقابتهای المپیک لندن تمام شد و امروز کشتی فرنگی ما قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست.

رنگرز در پایان درباره استعفای سوریان گفت: واقعاً شوکه شدیم هر چند او در یک سال و نیم گذشته مکرر استعفا داده بود. آقای دبیر هم استعفا را قبول نکرد. از آقا حمید که اسطوره کشتی ایران است با توجه به تجاربی که دارد از هر لحاظ حضور او برای ما فرصت است و امیدوارم در تصمیم خود تجدید نظر کند. من از او قول شفاهی گرفته بودم که تا المپیک در کنار ما بماند و یکی از شروط من قبل از قرارداد حضور حمید سوریان در کنار تیم ملی بود. امیدوارم او در تصمیم خود تجدید نظر کند.