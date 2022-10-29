نهضت اعتلای قرآن کریم در استان بوشهر تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهر عصر شنبه در نشست مجمع قرآنیان استان بوشهر اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم مجمع، رصد نحو اجرای سند توسعه قرآنی استان بوشهر است که مشخص شود کجا این سند مطلوب وبا سرعت مناسب اجرا می‌شود و در کجا با مشکلاتی رو به رو است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به انتخاب بوشهر به عنوان پایتخت قرآنی کشور در سال گذشته اضافه کرد: این اتفاق فرصت بی بدیلی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی استان بود و اگر شرایط کرونایی وجود نداشت، جهش بیشتری در امر ترویج قرآن به وقوع می‌پیوست.

وی گفت: مجمع قرآنیان استان بوشهر در زمینه برگزاری جلسات منظم کلاس‌های آموزش ابتدایی قرآن کریم با قرائت جوانان و نوجوانان و با حضور، قرائت و آموزش قاریان و اساتید بین المللی تدبیر کند.

امام جمعه بوشهر خواستار شکل گیری نهضت اعتلای قرآن کریم در سطح استان بوشهر بر حسب چشم انداز قرآنی استان شد.

در ابتدای این نشست رضا نجفی، رئیس مجمع قرآنیان استان بوشهر خواستار اتصال بیشتر فعالان قرآن با بدنه مدیریتی و عضویت اساتید و فعالان قرآنی در شورای فرهنگ عمومی استان شد.