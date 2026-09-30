نیلوفر علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سفر امروز به شهرستان جاسک با هدف بازدید از بنادر محلی شهرستان جاسک و در ادامه شهرستان سیریک و در ارتباط با حضور اعضای دبیرخانه کارگروه ماده ۴ سازمان توسعه تجارت انجام شد که به صورت خاص و ویژه موضوع تجارت خرد و ملوانی یا همان کالاهای تهلنجی را که از دیرباز به عنوان یکی از مشاغل سنتی در استان هرمزگان رایج بوده، بررسی کنیم.

وی افزود: در این سفر نسبت به بررسی مسائل و مشکلات ملوانان با اهالی و فعالان این حوزه صحبت کردیم و از بندر جاسک بازدید داشتیم.

پیگیری جبران خسارت لنج‌های آسیب‌دیده در جنگ

مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان، ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح شده، لنج‌هایی بود که در جنگ رمضان و نبرد هرمز دچار خسارت و آسیب‌دیدگی شده بودند و مطالبه استان این بود که برای این لنج‌ها چه راهکاری می‌توان در نظر گرفت.

علیمرادی، بیان کرد: یکی از مطالبات مردم شریف شهرستان جاسک راه‌اندازی و توسعه رویه ملوانی در گمرک گوگسر بود که در این خصوص نیز با دوستان صحبت شد.

وی گفت: با توجه به مطالبات متعددی که طی سال‌های گذشته به استانداری به عنوان نهاد حاکمیتی استان ارجاع شده مبنی بر اینکه اکثریت لنج‌هایی که در شهرستان جاسک تحت عنوان تهلنجی فعالیت می‌کنند مربوط به گوگسر هستند، مطالبه مردم این بود که این رویه در خود گوگسر نیز انجام شود.

رویه ملوانی می‌تواند به رونق بندر و اشتغال کمک کند

مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: این مطالبه مردم را به اعضای کارگروه ماده ۴ ارجاع دادیم و با توجه به اینکه رویه ملوانی می‌تواند تأثیر بسزایی در رونق بندر و گمرک، اشتغال‌زایی و همچنین احقاق حقی داشته باشد که سال‌ها مردم گوگسر مطالبه کرده‌اند، در این خصوص صحبت‌هایی انجام شد.

علیمرادی با اشاره به شرایط ایجاد شده در جریان جنگ رمضان و نبرد هرمز و محاصره دریایی تنگه هرمز، اظهار کرد: با توجه به تنش‌های موجود در این منطقه، بندر جاسک و سیریک توانستند نشان دهند که از لحاظ ژئواستراتژیک موقعیت بسیار خوبی دارند و می‌توانند با کشورها به ویژه کشور عمان که بندر جاسک نزدیک‌ترین بندر به آن است، نقش‌آفرینی بسزایی داشته باشند.

وی افزود: حتی این نقش‌آفرینی می‌تواند در بعد ملی باشد و بسیاری از مسائل و مشکلات کشور از طریق این بنادر انجام شود.

پیگیری ارتقای گمرک جاسک

مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان، گفت: از بندر جاسک بازدید داشتیم و این بندر به لحاظ رویه‌های گمرکی یکی از کامل‌ترین دفترخانه‌های استان است که تمامی رویه‌های گمرکی را دارد.

علیمرادی، افزود: یکی از مطالبات مطرح شده این بود که این دفترخانه ارتقا پیدا کند و به اداره‌کل تبدیل شود تا سایر گمرکات شرق استان نیز زیرمجموعه آن فعالیت کنند.

ظرفیت جاسک برای صادرات و واردات کالا

وی ادامه داد: در ادامه قصد داریم بازدیدی از شهرستان سیریک داشته باشیم و روند ورود کالا، به ویژه خودرو چه تحت عنوان رویه واردات و چه تحت عنوان رویه ترانزیت را بررسی کنیم.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان، بیان کرد: یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در این سفر صادرات کالا از طریق کانتینرهای یخچالی و لندی‌گراف‌ها شامل خشکبار و تره‌بار از سایر نقاط کشور به بندر جاسک و سپس صادرات آن از طریق جاسک به کشورهای حاشیه خلیج فارس بود.

علیمرادی، گفت: بندر جاسک در این برهه از زمان نشان داد که موقعیتی بسیار خاص و استراتژیک دارد و می‌تواند هم در صادرات و بحث ارزآوری برای کشور و هم در واردات و ورود کالاهای مورد نیاز بازار و کالاهای اساسی به کشور نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: صادرات عمدتاً پشتیبان بخش کشاورزی ماست، چرا که بخش کشاورزی زمانی می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد که روند صادرات آن تسهیل شود.

گوگسر مصوبه کارگروه ماده ۴ برای الحاق به رویه ملوانی دارد

مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان در ادامه، گفت: با توجه به پیگیری‌هایی که از سوی استاندار هرمزگان و سایر دوستان انجام شده بندر گوگسر برای الحاق به رویه ملوانی مصوبه کارگروه ماده ۴ را دارد، اما کارگروه ماده ۴ این رویه را منوط به اخذ مصوبه مرز رسمی کرده است که توسط هیئت وزیران ابلاغ می‌شود.

علیمرادی، اظهار کرد: اعطای مصوبه مرز رسمی پروتکل‌های خاص خود را دارد و فرایندی زمان‌بر است.

وی افزود: مطالبه ما این است که پیش از آنکه این بندر بخواهد فرایند اخذ مصوبه مرز رسمی را طی کند، رویه بندر گوگسر نیز برقرار شود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: با توجه به رایزنی‌هایی که با دوستان در کارگروه ماده ۴ انجام دادیم، به دنبال پیگیری این موضوع هستیم تا ان‌شاءالله بتوانیم رویه تهلنجی یا همان ملوانی را که در ایجاد اشتغال در مناطق شهرستان جاسک می‌تواند اهمیت بسزایی داشته باشد، به بنادر مشمول اضافه کنیم.