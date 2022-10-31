وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد دوشنبه شد/فصل نوین روابط دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راس هیاتی عالی‌رتبه به منظور شرکت در هفته فرهنگی ایران و دیدار و گفت‌وگو با مقامات جمهوری تاجیکستان بامداد امروز دوشنبه وارد شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان شد و مورد استقبال معاون وزیر فرهنگ و دیگر مقامات تاجیکستان و محمدتقی صابری سفیر و اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی دوشنبه پایتخت تاجیکستان با اشاره به رابطه خویشاوندی مردم ایران و تاجیکستان، گفت: هدف از سفر به شهر دوشنبه حضور در مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی ایران و دیدار با مقامات کشور دوست و برادر تاجیکستان است.

وی درباره روابط فرهنگی ایران و تاجیکستان گفت: سفر سال گذشته رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان برای حضور در اجلاس شانگهای فصل جدیدی از روابط دو کشور را آغاز کرد و فرآیند تقویت روابط فرهنگی ایران و تاجیکستان، در یکسال گذشته روند خوبی را سپری کرده است. ماه گذشته با حضور وزیر محترم فرهنگ تاجیکستان، شهرهای تهران، شیراز و تبریز میزبان هفته فرهنگی تاجیکستان بود و با فاصله‌ای اندک، هفته فرهنگی ایران با حضور هنرمندان ایرانی در تاجیکستان برپا شده است.

هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ۸ تا ۱۵ آبان ماه با حضور بیش از ۵۰ هنرمند عرصه های مختلف فرهنگی و هنری در شهرهای دوشنبه، خجند و باختر تاجیکستان برگزار می‌شود. برپایی هفته فیلم ایران، رونمایی از ۲۴ اثر خوشنویسی، شعرخوانی شاعران و ادیبان، شاهنامه خوانی و نقالی، هنرنمایی پهلوانان زورخانه ای، اجرای موسیقی و هنرنمایی هنرمندان تجسمی و صنایع دستی بخشی از برنامه های هنرمندان ایرانی در قالب این هفته فرهنگی خواهد بود. گفتنی است، هفته فرهنگی تاجیکستان نیز مهرماه گذشته در شهرهای تهران، تبریز و شیراز و با حضور هنرمندان تاجیکستانی برگزار شد.