به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین گفت: برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تاجیکستان به تقویت روح همدلی و گسترش تولید و توسعه اقتصادی کمک شایانی کرده است.

نوین با اشاره به مشترکات فرهنگی ایران و تاجیکستان، بیان کرد: زبان فارسی، دین اسلام، تمدن کهن، فرهنگ و آداب و رسوم مشترک، فصل مشترک ما با تاجیکستان است و برگزاری هفته فرهنگی تبریز در آن کشور به تقویت روح همدلی و گسترش تولید و توسعه اقتصادی کمک شایانی کرده که آثار، نتایج و روند پیشرفت و توسعه سطح روابط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را در آینده ای نزدیک مشاهده خواهیم کرد.

وی گفت: برگزاری هفته فرهنگی در جمهوری تاجیکستان، موجب تعمیق روابط فرهنگی و اقتصادی بین ایران و تاجیکستان مخصوصاً شهرهای دوشنبه و خجند با تبریز شد.

نوین گفت: برگزاری هفته فرهنگی در جمهوری تاجیکستان، موجب تعمیق روابط فرهنگی و اقتصادی بین ایران و تاجیکستان مخصوصاً شهرهای دوشنبه و خجند با تبریز شد.

شهردار تبریز اظهار داشت: برگزاری هفته های فرهنگی تبریز در سایر شهرهای کشور و نیز در سایر کشورها به ایجاد نوعی همگرایی فرهنگی و نیز بسترسازی برای گسترش و توسعه روابط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری میان دو طرف کمک می کند.

نوین برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تاجیکستان را به عنوان عاملی سازنده در گسترش روابط دوستی با دولتمردان کشورهای منطقه عنوان کرد و افزود: شکی نیست که روابط فرهنگی و اولویت دادن به بخش فرهنگ در سپهر روابط بین دو کشور می تواند به یافتن متحدهای جدید منجر شده و توطئه های دشمنان را خنثی کند.

وی تاثیر برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تاجیکستان را فراتر از ارتباط بین هنرمندان ایرانی و تاجیک عنوان کرد و افزود: به زعم من این روابط در دراز مدت خواهد توانست نقش کلیدی خود را در ایفای نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه ایفا کند.

علیرضا نوین ادامه داد: مدیریت شهری تبریز به عنوان پیشگام فعالیت ها و برنامه های فرهنگی با درک همین اهمیت اقدام به برگزاری همزمان هفته فرهنگی تبریز در شهرهای دوشنبه و خجند جمهوری تاجیکستان کرد.

وی افزود: برنامه ها براساس مطالعات میدانی ما از یکسال قبل در این کشور و با لحاظ شرایط فرهنگی اجتماعی و آداب و رسوم و علایق و مشترکات فرهنگی تنظیم شده بودند.

نوین، با بیان اینکه معرفی فرهنگ و توانمندی های فرهنگی تبریز به عنوان بخشی از وظایف ذاتی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز به شمار می رود، افزود: بخشی از وظایف این سازمان، برگزاری هفته های فرهنگی تبریز در سایر شهرهای خواهر خوانده تبریز است و برگزاری هفته فرهنگی تبریز در خجند هم در این راستا بود.

شهردار تبریز با بیان اینکه به موجب اساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، که به تایید و تصویب وزارت کشور رسیده است، افزود: برگزاری تورهای فرهنگی تبریز در نقاط مختلف به عنوان یکی از وظایف تعریف شده این سازمان به شمار می رود.

افکار عمومی را با حاشیه سازی هفته فرهنگی، فریب ندهید

وی همچنین با اشاره به پیمان خواهرخواندگی تبریز با شهر خجند، بیان کرد: برگزاری هفته فرهنگی تبریز در شهرهای خواهرخوانده و سایر کشورهای آسیایی و اروپایی و حتی آفریقایی از سوی سایر کلانشهرهای کشور امری رایج و طبیعی است و موجب تاسف است که این قبیل برنامه ها باعث تعجب و تلاش منفی برخی افراد می شود.

شهردار تبریز با تاکید بر نتایج موثر و مثبت این رخداد مهم فرهنگی، همه افرادی را که با برگزاری این رخداد فرهنگی مخالفت می کردند به پذیرش واقع بینانه ثمرات آن دعوت کرد و از آنان خواست با حاشیه سازی در خصوص این رویداد فرهنگی، افکار عمومی را فریب ندهند.

نوین، با اشاره به مشترکات فرهنگی ایران و تاجیکستان، بیان کرد: زبان فارسی، دین اسلام، تمدن کهن، فرهنگ و آداب و رسوم مشترک، فصل مشترک ما با تاجیکستان است و برگزاری هفته فرهنگی تبریز در آن کشور به تقویت روح همدلی و گسترش تولید و توسعه اقتصادی کمک شایانی کرده که آثار، نتایج و روند پیشرفت و توسعه سطح روابط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را در آینده ای نزدیک مشاهده خواهیم کرد.

شهردار تبریز با بیان اینکه تبریز و خجند، به دلیل وجود مقبره شیخ کمال الدین خجندی در منطقه بیلانکوه تبریز، از دیرباز با یکدیگر آشنایی و قرابت فرهنگی داشته اند، افزود: این هفته فرهنگی می تواند به بالندگی مجدد این درخت پربار و ایجاد زمینه های همکاری بیشتر یاری رساند.

وی اضافه کرد: اجرای هفته فرهنگی، در هر شهری که برگزار شود، اقدامی در راستای توسعه فرهنگی است و حضور هنرمندان و اهالی فرهنگ در این رویداد مهم به نمایندگی از شهروندان تبریزی، موجب اعتلای نام و آوازه تبریز است.

تبریز برای تاجیکستان پایتخت فرهنگی ایران، به شمار می رود

نوین، با ممتاز خواندن نقش تبریز در جغرافیای منطقه، افزود: تبریز برای تاجیکستان به عنوان پایتخت فرهنگی ایران، به شمار می رود و برای تاجیکان بسیار مهم و ارزشمند بود که هنرمندان تبریزی در این کشور برنامه های متعدد فرهنگی اجرا کند.

علیرضا نوین با موثر خواندن این رخداد فرهنگی در سطح روابط سیاسی ایران و تاجیکستان و شهرهای تبریز، خجند و دوشنبه، گفت: بی شک آیندگان از نتایج این سفر بهره های فراوانی خواهند برد و اقدام کاروان فرهنگی تبریز در تاجیکستان را در این راستا خواهند ستود.

وی در تشریح بازتاب این رخداد فرهنگی در کشور تاجیکستان گفت: برنامه های هفته فرهنگی تبریز در آن کشور به طور مرتب از سوی رسانه های ملی و محلی تاجیکستان منعکس می شد و ویژه نامه نشریه "ورآرود"، چاپ خجند، به تفصیل به ارائه گزارش درخصوص این برنامه پرداخت.

شهردار تبریز با اشاره به هدف گذاریهای صورت گرفته برای این رخداد فرهنگی، افزود: امضای سند رسمی خواهرخواندگی به تعبیر ما و برادر شهری به تعبیر تاجیک ها، حضور فعال فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای مرکزی و ایفای نقش مؤثر در آن کشورها از جمله اهداف این رخداد فرهنگی به شمار می رود.

نوین ادامه داد: همچنین، شناساندن تاریخ و فرهنگ غنی جمهوری اسلامی ایران و شهر تبریز به سایر ملل، به خصوص برای ملت هایی که دارای پیشینه تاریخی و مشترکات فرهنگی با کشور ما هستند از جمله اهداف مورد نظر برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تاجیکستان بود.

وی توسعه روابط در ابعاد مختلف شهری نظیر فعالیت های مشترک فرهنگی، علمی، فنی، عمرانی و آموزشی را از دیگر اهداف هفته فرهنگی تبریز در تاجیکستان عنوان کرد و افزود: تبادل اطلاعات و تجارب در زمینه علوم، تحقیقات و فناوری و ارتقای صنعت گردشگری و اجرای طرح های سرمایه گذاری مشترک از دیگر اهداف این سفر به شمار می رود.

شهردار کلانشهر تبریز، با ابراز خرسندی از نتایج این سفر گفت: در حوزه فرهنگی باید گفت این اتفاق به یادماندنی، باعث شد تا گامی دیگر در معرفی فرهنگ، تاریخ، تمدن و هنر تبریز در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران برداشته شود و تاجیک ها با فرهنگ و هنر غنی و جهان شمول ایرانیان و به خصوص تبریزی ها آشنا شوند.

وی با یادآوری اینکه متقابلاً هنرمندان ما نیز با داشته ها و توانمندیهای فرهنگی تاجیکستان آشنا شدند، افزود: این رویداد بسیار مهم نوعی تبادل فرهنگی بود که می تواند در افزایش اطلاعات و تاثیرگذاری در کشورهای آسیاسی مرکزی نقشی بسزا داشته باشد.

حضور هنرمندان تبریزی مایه مسرت تاجیکها بود

نوین با اشاره به ترکیب کاروان اعزامی هنرمندان و چهره های فرهنگی تبریز گفت: در کاروان اعزامی به تاجیکستان، جمعی از چهره های فرهنگی و هنری تبریز که چهره ای ملی دارند به نمایندگی از جامعه هنری تبریز حضور داشتند که حضور تک تک ایشان برای هنرمندان و اهالی فرهنگی تاجیکستان مایه مسرت بود.

علیرضا نوین در تشریح ره آورد این رخداد فرهنگی بیان کرد: برگزاری چنین برنامه هایی به خود ارزیابی و خودباوری هنرمندان ما می انجامد و تبریز به عنوان یک شهر تاریخی و فرهنگی به جهانیان معرفی می شود.

وی با اشاره به توانمندی هنرمندان عرصه های مختلف تبریز گفت: هنرمندان رشته ها و عرصه های مختلف تحرک و تلاش مضاعفی دارند و آثار هنری که از سوی ایشان خلق می شود، موجب پویایی و تعالی برنامه ها و سطح آثار و تولیدات می شود.

نوین با بیان اینکه سفر اخیر کاروان فرهنگی تبریز به تاجیکستان یک سفر فرهنگی بود، بیان کرد: این کاروان با هماهنگی نهادهای مرتبط و با نظارت دقیق نهادهای ذیربط به آن کشور اعزام شدند و شکی نیست که کاروان اعزامی با هنرنمایی و تاکید بر شئون و ارزش های اسلامی و ملی، موجب سرافرازی روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی شده اند.

شهردار تبریز با بیان اینکه این رویداد فرهنگی در زمینه سیاسی نیز آثار و نتایج سودمندی به دنبال دارد، افزود: از رهگذر برگزاری چنین اتفاقات مهم فرهنگی، سطح مناسبات سیاسی دولتمردان هر دو کشور روزافزون شده و بر گسترش روابط سیاسی کمک کرده و به تعامل بیشتر دو ملت می انجامد.

هفته فرهنگی توجه بازرگانان ما را به بستر اقتصادی منطقه جلب کرده است

علیرضا نوین همچنین در تشریح دستاوردهای اقتصادی هفته فرهنگی تبریز در تاجیکستان، گفت: در زمینه اقتصادی، این برنامه مهم فرهنگی، موجب شد تا توجه بازرگانان ما به این بستر اقتصادی فراهم شده و بر رونق تجاری و اقتصادی ما افزوده شود، واقعیت امر آن است که این کشور از توانمندی های اقتصادی بالقوه ای بهره مند است و سرمایه گذاران ما می توانند در این زمینه فعال شوند.

نوین اظهار داشت: برقراری خط پروازی "دوشنبه- تبریز" و یا "تبریز- خجند"، سرمایه گذاری در این کشور و برگزاری تورهای گردشگری و سفرهای متقابل شهروندان دو شهر و دو کشور بر ارتقای سطح تعاملات تجاری و اقتصادی می افزاید.

شهردار تبریز در تشریح بخش علمی این رخداد فرهنگی افزود: برگزاری نشست علمی و ادبی بررسی جایگاه تبریز خجند در گستره زبان و ادب فارسی و نشست علمی و ادبی جایگاه شیخ کمال خجندی در سیر تطور غزل فارسی و جایگاه علمی و ادبی استاد شهریار، با استقبال اهالی فرهنگ و ادب و مراکز علمی و دانشگاهی تاجیکستان مواجه شد.

بیش از 100 برنامه در هفته فرهنگی اجرا شد

نوین با اشاره به برنامه های اجرا شده در تاجیکستان گفت: بیش از یکصد عنوان برنامه و آثار تولیدی برای این رخداد مهم فرهنگی پیش بینی شده بود که به طور کامل اجرا شدند و ما با کمترین هزینه به تمام اهداف خود در این سفر دست یافتیم.

وی تشریح کرد: آثار نفیس خوشنویسی و نگارگری هنرمندان تبریزی، چشم انداز توسعه تبریز، برپایی نمایشگاه های عکس زیبایی ها و مناظر و اماکن تاریخی و تبریز امروز، اجرای تئاتر، نمایش و پخش فیلم، موسیقی، ویژه برنامه های کودک و نوجوان، نشست های علمی و ادبی، برپایی نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی از جمله برنامه های صورت گرفته در طی این هفته فرهنگی بود.

علیرضا نوین، با اشاره به دیدارهای صورت گرفته وی با وزیر فرهنگ و رئیس مجلس ملی تاجیکستان، معاون اول شهردار دوشنبه، والی استان سغد، افزود: در همه این دیدارها تلاش برای ارتقای سطح روابط، تعمیق روابط فرهنگی بین دو اقلیم فرهنگی و نیز معرفی توانمندی های فرهنگی تبریز به طرف تاجیکی پیگیری شد.

شهردار کلانشهر تبریز ادامه داد: در این میان، سند خواهرخواندگی شهرهای تبریز و خجند توسط شهرداران تبریز و خجند امضا شد و و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری به تشریح و معرفی ظرفیت های فرهنگی تبریز پرداخت.

وی همچنین با اشاره به برخی محدودیت ها و ظرفیت های طرف تاجیک، افزود: تلاش شده بود که بهترین ها و به تعبیری قله های هر رشته برای سفر به تاجیکستان انتخاب شوند.

نوین ادامه داد: گرچه در این زمینه، افراد و گروه های بسیاری وجود دارند، اما در کمیسیون های علمی و تخصصی پس از ساعت ها بررسی، بحث و گفتگو نهایتاً ترکیب کاروان اعزامی با استفاده از نظر و آرای برجستگان هر حوزه انتخاب و از آنان برای حضور در این سفر دعوت به عمل آمد.

وی با اشاره به بازتاب این رویداد فرهنگی در جمهوری تاجیکستان، بین مقامات فرهنگی و محلی شهرهای دوشنبه و خجند، گفت: به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران و به اذعان هنرمندان اعزامی، در تاریخ فعالیت ها و برنامه های فرهنگی شهر تبریز در فرا مرزهای جمهوری اسلامی ایران، تاکنون هیچ برنامه فرهنگی به وسعت و گستردگی و تنوع و تأثیرگذاری به این سطح تا کنون اجرا نشده بود.

نوین با بیان اینکه نشان های اعطا شده طی این سفر به هیئت تبریزی، در بالاترین سطح دیپلماتیک بود، افزود: قاهر رسول زاده، والی ولایت سغد، شمشیر و ردای ملی این کشور را به شهردار تبریز اعطا کرد، که این امر صرفا در مورد سفرهای رسمی در حد ریاست دولت ها اتفاق می افتد و به خودی خود مساله شایان توجهی است.

وی با بیان اینکه در این سفر نشان تبریز به والی سغد اعطا شد، افزود: همچنین به 10 نفر از شاعران و عالمان خجند نشان کمال و شهریار و به 10 نفر از هنرمندان رشته های مختلف تاجیکستان نشان هنری شهریار از سوی شهرداری تبریز اعطا شد.

وی، اختصاص غرفه دایمی تبریز در موزه تاریخی شهر خجند را به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای فرهنگی این سفر عنوان کرد و افزود: انتشار ویژه نامه پیوند با مطالب بسیار مفید و متنوع از دیگر برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در بخش انتشارات این رویداد فرهنگی بود.

نوین با اشاره به برگزاری آیین اختتام این رخداد فرهنگی گفت: در آیین اختتامیه که در پایتخت کشور تاجیکستان برگزار شد، به پنج نفر از بزرگان علمی، فرهنگی و ادبی و هنری کشور تاجیکستان، نشان هنری شهریار و نشان کمال و شهریار و نشان تبریز به سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه اعطا شد.

وی با تبریک این افتخار به هنرمندان تبریزی گفت: این افتخار بزرگ رهین همراهی و حضور فعال و مؤثر هنرمندان شاخص و توانمند تبریزی بود و امیدوارم گام های بعدی ما که در سایر کشورهای اروپایی، آسیایی و منطقه ای خواهد بود، کهن شهر تبریز را آنگونه که شایسته نام و آوازه اش می باشد بشناساند.

نوین در ادامه افزود: در نوروز سال 1391، میزبان هیئت عالیرتبه از مسئولان و هنرمندان تاجیکی برای برگزاری هفته فرهنگی خجند در تبریز خواهیم بود.