دومین جشنواره «قاب سبز» تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره در سه محورِ طبیعت و حیات در نیشکر، گردشگری نیشکر و صنعت و کشاورزی و در دو بخشِ تک عکس و مجموعه عکس برگزار می‌شود.

این جشنواره در دو بخش تک عکس (حداکثر ۱۵ فریم) و مجموعه عکس (حداکثر دو مجموعه، هر مجموعه حداکثر ۱۰ فریم) برگزار می‌شود و شرکت در این جشنواره برای همه عکاسان آماتور و حرفه‌ای آزاد است.

البته هر شرکت کننده می‌تواند از هر نوع دوربینی (حرفه‌ای، نیمه حرفه‌ای، گوشی موبایل و…) برای ثبت عکس‌ها استفاده کند.

همچنین شرکت کننده می‌تواند با رعایت تعداد آثار ارسالی در هر دو بخش جشنواره شرکت کند؛ البته هر عکس را تنها می‌توان در یک بخش شرکت داد.

عکس‌ها باید در محدوده استان خوزستان ثبت شده باشند و لازم است که اطلاعات آدرس محل ثبت عکس در فایل ورد (word) کنار عکس‌ها ارسال شود.

همه تک عکس‌ها باید همراه توضیحات (زمان و مکان و توضیح رویداد) و تمام مجموعه عکس‌ها باید شامل متنی به‌عنوان استیتمنت مجموعه و توضیح عکس‌ها باشند. (هنگام ارسال آثار، مشخصات فردی، توضیحات و اطلاعات عکس‌ها باید در فایل Word همراه عکس‌ها ضمیمه شود).

فایل Word و عکس‌های هر بخش باید در یک پوشه جداگانه به نام همان بخش و سپس تمام پوشه‌ها در یک پوشه اصلی با نام عکاس قرار داده شوند و در نهایت روی CD به دبیرخانه ارسال یا در قالب یک فایل Zip ایمیل شود.

هیچ نوشته‌ای از قبیل عنوان عکس، واترمارک، نام عکاس یا هر نشانه‌ای دیگر نباید در داخل عکس باشد.

شرکت کنندگانی که قوانین جشنواره را به درستی رعایت نکرده باشند از دور رقابت حذف خواهند شد و دریافت آثار از طریق ایمیل و CD امکان پذیر خواهد بود.

همچنین باید هنگام ارسال آثار از طریق ایمیل در قسمت Subject و در صورت ارسال از طریق CD روی آن، نام و نام خانوادگی شرکت کننده نوشته شود.

در صورتی‌که بنا به تشخیص هیئت داوران اثر ارسالی پذیرفته شود، ارسال عکس در سایز بزرگ ضروری است.

شرکت‌کننده در جشنواره به عنوان عکاس و مالک اثر شناخته می‌شود و مسئولیت هرگونه دعوی در باب مالکیت اثر از عهده جشنواره خارج است.

برگزارکننده حق استفاده از عکس‌های پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور یا انتشارات مربوط به جشنواره، با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می‌دارد.

ارسال عکس‌ها به دبیرخانه، به منزله قبول کلیه مقررات جشنواره است و تصمیم‌گیری درباره مسائل پیش‌بینی نشده به عهده دبیرخانه جشنواره است.

همچنین به نفرات برتر در این جشنواره هدایای مالی تعلق می‌گیرد؛ در بخش مجموعه عکس برای نفر اول ۵ میلیون تومان، برای نفر دوم ۴ میلیون تومان و برای نفر سوم ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

اما به نفرات برتر در بخش تک عکس برای نفر اول ۴ میلیون تومان، برای نفر دوم سه میلیون تومان و برای نفر سوم ۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین نفرات برتر این جشنواره از سوی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و هیئت داوران تقدیر خواهند شد.

دبیر اجرایی جشنواره بر عهده قاسم آل کثیر و آخرین مهلت ارسال آثار ۱۵ آبان و زمان داوری آثار و اعلام نتایج ۲۵ آبان است.

علاقه مندان می‌توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه: اهواز، بلوار گلستان، میدان جهاد کشاورزی، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی یا به ایمیل info@en.sugarcane.ir ارسال کنند.