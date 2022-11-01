اردکان باید الگوی مدیران شایسته در ایران شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صالحی صبح سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان اردکان در دانشگاه این شهر اظهار داشت: زمانی که امام راحل در سال ۱۳۴۲ موضوع تشکیل حکومت اسلامی را در دنیا مطرح کردند، تنها دو نوع حکومت شرقی و غربی بر دنیا حکمرانی می کرد.

وی عنوان کرد: تشکیل حکومتی بر مبنای تعالیم بلند اسلام که کاملترین دین و مبتنی بر آرای مردم است، نوع جدیدی از حکومت بود که باعث از بین رفتن نظام سلطه و دیکتاتوری در دنیا شد.

صلاحی اظهار داشت: این نظام که برای تحقق آن قرن‌ها تلاش شده و حاصل زحمات همه انبیا و اولیا است با از خودگذشتگی و شهادت بسیاری از مردم حفظ شده و امروز ما حافظان و وارثان آن هستیم.

وی با بیان اینکه مسئولیت در نظام اسلامی پست و مقام نیست بلکه جایگاه خدمت است و مسئولان شأنی به جز خدمت رسانی به مردم ندارند، یادآور شد: امروز حزب الهی ترین مدیر و مسئول کسی است که عملکردش بیشترین رضایتمندی را برای مردم به دنبال داشته باشد.

صلاحی با اشاره به اینکه امروز هم همه برخوردها بر سر تمدن اسلامی است، اظهار داشت: هم اکنون تمام مشکلات ناشی از نداشتن شایسته سالاری مدیریتی است.

رئیس هیئت مدیره چادرملو گفت: با انتخاب مدیرانی که در همه بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حکمرانی شایسته رسیده اند می توان بزرگترین معضلات و مشکلات را حل کرد.

او اردکان را یکی از شهرهای با سابقه در تمدن و تدین اعلام کرد و گفت: ظرفیت قومیتی اردکانی ها با برگزاری دوره های آموزشی خلاقیت و حکمرانی شایسته بالاتر خواهد رفت.

صلاحی از تمام مدیران صنایع اردکان درخواست کرد که به کمک مردم شریف این شهرستان بیایند.