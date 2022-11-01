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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۸:۵۷

ملکی به مهر خبر داد؛

تصادف زنجیره‌ای مرگبار در بزرگراه امام علی(ع)

تصادف زنجیره‌ای مرگبار در بزرگراه امام علی(ع)

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از فوت یک نفر در تصادف زنجیره‌ای مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) خبر داد و گفت: یک خانم نیز دچار مصدومیت شده است.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از فوت یک نفر در اثر تصادف زنجیره‌ای در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) خبر داد و گفت: ساعت ۲۳:۰۵ شب گذشته برخورد چند خودرو در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع)، رو به روی پارک آزادگان به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اعلام شد و متعاقباً دو ایستگاه آتش‌نشانی از دو مسیر مختلف راهی محل حادثه شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: در محل حادثه مشاهده شد که هشت خودروی سواری و یک موتورسیکلت به‌صورت زنجیره‌ای به یک‌دیگر برخورده کرده‌اند و دو سه دستگاه از خودروها نیز به نیوجرسی‌ها برخورد کرده بودند و دچار خسارت شده بودند.

وی اظهار کرد: متأسفانه راکب موتورسیکلت به‌دلیل شدت جراحات وارده و به تأیید عوامل اورژانس جان خود را از دست داد و یک خانم نیز دچار مصدومیت شده بود.

ملکی در پایان تصریح کرد: خودروها به محل امنی منتقل شدند و محل حادثه تحویل عوامل پلیس راهور شد و عملیات در ساعت ۲:۱۰ به پایان رسید.

کد مطلب 5621708

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