جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از فوت یک نفر در اثر تصادف زنجیره‌ای در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) خبر داد و گفت: ساعت ۲۳:۰۵ شب گذشته برخورد چند خودرو در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع)، رو به روی پارک آزادگان به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اعلام شد و متعاقباً دو ایستگاه آتش‌نشانی از دو مسیر مختلف راهی محل حادثه شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: در محل حادثه مشاهده شد که هشت خودروی سواری و یک موتورسیکلت به‌صورت زنجیره‌ای به یک‌دیگر برخورده کرده‌اند و دو سه دستگاه از خودروها نیز به نیوجرسی‌ها برخورد کرده بودند و دچار خسارت شده بودند.

وی اظهار کرد: متأسفانه راکب موتورسیکلت به‌دلیل شدت جراحات وارده و به تأیید عوامل اورژانس جان خود را از دست داد و یک خانم نیز دچار مصدومیت شده بود.

ملکی در پایان تصریح کرد: خودروها به محل امنی منتقل شدند و محل حادثه تحویل عوامل پلیس راهور شد و عملیات در ساعت ۲:۱۰ به پایان رسید.